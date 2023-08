Iubitul Danei Roba, dezvăluiri neașteptate despre relația celor doi: „M-am reîndrăgostit”

Beniamin a spus de când o cunoștea, de fapt, pe Dana Roba. Make-up artista a recunoscut că îl cunoștea dinainte de a fi bătută de soțul ei, dar că i-a furat inima după ce a avut grijă de ea atunci când era în spital. Iubitul său, însă, a făcut acum o dezvăluire neașteptată.

De când se cunosc Dana Roba și iubitul ei. Beni a spus tot adevărul

După ce a fost bătută cu bestialitate de încă soțul său și a fost la un pas de moarte, Dana Roba, cu o putere impresionantă, și-a revenit și are curajul de a-și reface viața. a recunoscut că Beni, este iubitul ei.

ADVERTISEMENT

Acum, nimic nu o mai oprește să se afișeze cu Beni, iar acesta, la rândul său, este mândru să fie iubitul Danei Roba. Astfel, a decis să-i facă o declarație de dragoste publică, pe Facebook, și a scos la iveală detalii neașteptate despre povestea lor de iubire.

Bărbatul a dezvăluit că nu este prima dată când el și make-up artista au o relație și că s-au cunoscut în urmă cu 14 ani, dar pe atunci nu a vrut să renunțe la religia lui și să se pocăiască. Între timp, fiecare și-a întemeiat propria familie și și-au văzut de viața.

ADVERTISEMENT

„I-am jurat ca voi fi alături de ea”

Dar când a aflat despre calvarul prin care a trecut Dana Roba nu a putut sta departe de ea. A făcut tot posibilul pentru a ajunge să o vadă și i-a jurat că nu mai pleacă de lângă, că o va iubi și sprijini pentru tot restul vieții.

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani. Nu am rămas împreună pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc. Iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut. Fiecare și-a văzut de viața lui. În 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare.

ADVERTISEMENT

Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… Când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea. Și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a scris iubitul Danei Roba pe Facebook.

Ce spunea Dana Roba despre legătura cu Beniamin

Dana Roba nu a negat niciodată că îl cunoștea dinainte pe Beniamin. Însă nu a precizat că au avut o relație în trecut, ci doar că a cucerit-o cât timp era în spital. „Îl știam de dinainte, normal. Nu eram apropiați.

El a fost însurat până acum doi ani. Acum doi ani a divorțat, e și singur de doi ani. Dar noi nu ne-am văzut de 14 ani încoace, niciodată. Noi, prima dată ne-am văzut, după 14 ani, la spital”, ne-a spus Dana Roba.