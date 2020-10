Iulia Albu le face praf pe Andreea Bălan și Bianca Drăgușanu. Ce le-a putut reproșa

Iulia Albu a comentat ținutele alese de vedetele de la noi, într-o nouă ediție din rubrica ei, Marțea Neagră. Stilista a fost prezentă pe canapeaua emisiunii de la PRO TV unde a discutat foarte amplu câteva alegeri vestimentare făcute de mai multe femei celebre de la noi.

De această dată, sub lupa Iuliei Albu au picat atât cântăreața Andreea Bălan, cât și fosta prezentatoare Bianca Drăgușanu. Cele două au purtat în aparițiile lor recente câteva articole vestimentare care nu au fost tocmai pe placul stilistei de modă.

Replicile venite din partea blondinei au fost de-a dreptul neașteptate și cât se poate de usturătoare.

Val de critici de la Iulia Albu pentru Andreea Bălan și Bianca Drăgușanu din cauza ținutelor purtate

În cea mai nouă ediție din rubrica ei dedicată modei, Iulia Albu a vorbit foarte deschis despre cruzimea împotriva animalelor, în special asupra vulpilor, din care ajung să fie realizate hainele de blană. Aceasta s-a referit în mod indirect la câteva vedete de la noi, pe care le-a criticat pentru alegerile lor vestimentare.

Mai exact, atât Bianca Drăgușanu, dar și Andreea Bălan au avut apariții, dar și ședințe foto în care apăreau îmbrăcate în câte o haină de blană naturală realizată în acel mod. Iulia Albu nu s-a putut abține și a tras un semnal de alarmă, susținând că a purtat o singură dată un astfel de articol de îmbrăcăminte, la dorința fostului ei soț.

“Nu doresc să fiu ipocrită. Am purtat o singură dată. A fost o blană pe care mi-a cumpărat-o fostul meu soț și pe care a insistat să o port la un eveniment. Am purtat-o singură dată și după care am aruncat-o la gunoi. Asta a fost.”, a fost reacția avută de Iulia Albu, la PRO TV.

Deși nu le-a numit pe cele două femei celebre, în mod direct, Iulia Albu a adăugat că astfel de persoane care aleg ținute similare nu pot fi numite influencere.

“Sunt trei vedete care poartă blană naturală, într-un context în care mi se pare lipsit de orice fel de bun gust și bun simț să faci asta. Aceste animale nu sunt împușcate în sălbăticie, ci sunt crescute în niște ferme, în niște condiții foarte urâte. Sunt electrocutate, jupuite de vii. Bănuiesc că pentru unele persoane merită să încaseze câteva sute de euro, pentru a promova așa ceva. Consider că pot să trag un semnal de alarmă”, a mai spus fosta soție a lui Mihai Albu.

“Persoanele care fac asta în România, din punctul meu de vedere, nu merită denumirea de influenceri.”, a susținut Iulia Albu, în încheiere.

