Iulia Albu, replică usturătoare pentru Adelina Pestrițu: ”E o rușine să fii frustrat și ipocrit”

Iulia Albu a venit cu o replică usturătoare la adresa Adelinei Pestrițu după ce zilele trecute a pornit un adevărat război al declarațiilor în mediul online între ele. Creatoarea de modă a ținut să-i transmită brunetei câteva lucruri.

Fosta soție a designerului de pantofi Mihai Albu a făcut publice mai multe mesaje scrise de fosta asistentă TV pe Instagram, precizând că a luat această decizie pune a pune la punct unele detalii. Cu această ocazie blondina a ținut să-i transmită fostei soții a lui Liviu Vârciu că are toate motivele să comenteze ținutele și imaginile divelor.

Mai mult decât atât, Iulia Albu este de părere că Adelina Pestrițu nu are dreptul să țină discursuri feministe având în vedere trecutul său, referindu-se aici la perioada în care era dansatoare în cluburile de noapte din Ibitza. În esență, stilista susține că nu vrea nicio controversă cu fosta iubită a lui Speak.

Iulia Albu, reacție fabuloasă în scandalul cu Adelina Pestrițu

„Astăzi am ALES. Am ales să vorbesc Am ales pentru fetița Adelinei să nu public mesajele pe care le-am primit pe Instagram. Niciun copil nu ar trebui să citească așa ceva despre mama ei. Însă, în primul rând, am ales, din respect pentru fiica mea, să vorbesc. Și pentru voi, toți care mi-ați scris.

Eu sunt plătită să analizez în baza competențelor mele profesionale ținute și imagini. Toți suntem supuși greșelii, dar doar cei mai inteligenți dintre noi își pot asuma critica. Adelina, eu și cu tine nu ne-am făcut niciodată confidențe, neavând neapărat ceva în comun…

Sunt scaune pe care nu am vrut niciodată să stau, dar mereu am putut să mă privesc a doua zi în oglindă. Da Adelina, este o rușine să fii frustrat și ipocrit. Și da, femeile deștepte și evoluate chiar se susțin între ele. Tu nu ai căderea, însă, să ții discursuri feministe.

Eu nu am nevoie să îmi fabric trecutul pentru că nu am nimic de îngropat. Nu îmi amintesc să te fi sunat să îți cer bani împrumut, însă mi se pare josnic să încerci să ataci pe cineva în acest mod.

Tu nu poți să ții discursuri feministe atâta timp cât susții că o femeie ar trebui «să se potolească» atunci când cineva o abuzează, și insinuezi că ai fi fost de față în momentul în care o altă femeie a fost abuzată și nu ai făcut nimic în acest sens.

Dar tu te bați cu pumnul în piept că nu susții violența. Da, Adelina, să fii frustrată și ipocrită este o rușine. Ar fi trist totuși dacă, după 10 ani de când fac acest tip de rubrici, nu s-ar fi înțeles că rochiile nu se poartă cu ceas. Asta ai vrut să spui, nu?

Eu, Adelina nu voi face presupuneri legat de modul în care tu îți câștigi sau ți-ai câștigat banii. Ai făcut-o chiar tu de-a lungul timpului prin propriile declarații. Te asigur că mie nu îmi va «pune» sau «lua» nimeni bani «peste» sau «sub» contractul pe care l-am negociat.

Eu nu îmi doresc nicio controversă cu tine. Iar tu, din nou, nu ai căderea să te incluzi în categoria «noi influencerii». Pentru fiecare fată pe care tu ai învățat-o că are nevoie să se schimbe total pentru a se putea privi în oglindă exista trei fete pe care le-am învățat să se iubească și să se accepte luptând real pentru a fi ele însele.

Mâine îi voi privi în ochi, online, pe elevii Colegiului Național Gheorghe Lazăr și le voi spune că drumul pe care l-au ales, deși nu este cel mai scurt, este cel corect. O voi face cu mândria unei conștiințe împăcate că am spus ceea ce trebuia spus”, a scris Iulia Albu pe Facebook.