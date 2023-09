Iulia Vântur a luat pe toată lumea prin surprindere. ”Liniștea de dinaintea furtunii”. Puțini se așteptau să vadă asta

Iulia Vântur . “Liniștea de dinaintea furtunii”. Puțini se așteptau să vadă asta. Ce a transmis fosta prezentatoare de la Pro TV. Frumoasa șatenă originară din orașul Iași nu a uitat de unde a plecat, deși locuiește în India de mulți ani.

Iulia Vântur și-a uimit fanii din social media. Ce a vrut să spună fosta prezentatoare cu „liniștea de dinaintea furtunii”

Iulia Vântur și-a uimit fanii din social media. Ce a vrut să spună fosta prezentatoare cu mesajele sale. a distribuit mai multe imagini în online cu lucrările unui tânăr artist care a fost recunoscut la nivel internațional.

Printre acestea se numără „Liniștea de dinaintea furtunii”, „Primii pași spre visurile mele”, „Câteva clipe până la apus”, „Seară ploioasă peste umbre”, „Spre casa părintească” și „Sfatul bărcilor”. Tablourile sunt pictate în ulei.

Vedeta este mândră de originea sa și de adolescentul de 18 ani, care trăiește în orașul în care s-a născut și ea în urmă cu 43 de ani. David Alexandru și-a descoperit această pasiune în urmă cu 9 ani și de atunci nu s-a mai oprit.

A început primii pași în această direcție după ce a găsit în casă un album de Tonitza. I-a plăcut „Fata pădurarului” și a încercat să o reproducă. Adolescentul ieșean este elev la colegiul de artă. Tânărul desenează în cărbune, creion și peniță, dar și în apă și ulei.

„Mă simt atât de mândră să știu că acest tânăr pictor talentat este din același oraș în care m-am născut și că talentul său a fost recunoscut și premiat la nivel internațional”, a transmis Iulia Vântur pe contul personal de Instagram.

Iulia Vântur, detalii despre mutarea în India

Iulia Vântur a decis să plece din România în urmă cu foarte mulți ani, în ciuda faptului că avea o carieră înfloritoare în televiziune. Fosta iubită a lui Marius Moga a moderat mai multe emisiuni la postul din Pache Protopopescu.

Frumoasa șatenă a reușit să se exprime extraordinar de bine în India, unde este o cântăreață foarte apreciată. Pe plan sentimenal, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, actor la Bollywood.

„Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată.

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam.

Mai ales pentru cei din jur și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a dezvăluit Iulia Vântur în trecut pentru revista .