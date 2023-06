Iulia Vântur, dans provocator în fața a sute de spectatori. Salman Khan a fost prezent în sală

În urmă cu aproape zece ani, Iulia Vântur a plecat pentru prima oară în India. Avea doar 31 de ani și se pare că țara a cucerit-o definitiv. A riscat și, iată că, 11 ani mai târziu, fosta prezentatoare poate spune că este câștigată pe toate planurile. Acest lucru este confirmat și de cea mai recentă realizare a sa. Iulia Vântur a urcat pe scena celui mai mare festival dedicat filmului indian. Iubitul ei, Salman Khan a fost prezent la eveniment.

Iulia Vântur, show de zile mari pentru Salman Khan la cel mai recent eveniment

Fosta prezentatoare tv a făcut un adevărat show! Vedeta a încins atmosfera la Premiile Academiei Naționale de Film Indian. Evenimentul a avut loc în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Cea de-a 23-a ediție a ceremoniei Indian Film Academy and Awards 2023 a adunat în același loc cele mai mari staruri ale industriei cinematografice Bollywood.

Printre vedete s-a numărat și Iulia Vântur, ea fiind și cea care a prezentat evenimentul. Mai mult, așa cum era obișnuită de la Dansez pentru tine, vedeta a făcut și spectacol pe scenă. A avut ținute, dansatori și coregrafie complexă.

Salman Khan, impresionat de partenera lui de viață

Spectacolul a debutat cu o interpretare specială a artistului indian Sukhbir Singh. Iulia Vântur s-a alăturat momentului artistic și a oferit un număr de dans de neuitat. Fosta prezentatoare de la Pro TV a dansat singură pe scenă. Apoi a urmat o prestație muzicală pe unul dintre hiturile artistului Sukhbir Singh.

, se afla chiar în fața scenei. Celebrul bărbat a privit-o cu admirație pe româncă tot parcursul evenimentului. Publicul a rămas plăcut impresionat de prestația și de frumusețea Iuliei. Astfel, ropotele de aplauze de la finalul spectacolului au curs minute în șir.

Iulia Vântur, spectacol ca la Bollywood, în ținute speciale semnate de designeri români

Nu puteam trece cu vederea nici peste ținutele purtate de Iulia Vântur. Românca a uimit publicul cu o serie apariții spectaculoase. Creațiile aveau aplicații cu pietre prețioase, paiete sau voal colorat. Toate au fost semnate de creatori români.

De când a ales să se mute în India, Iulia Vântur a cunoscut un real succes în industria artistică de la Bollywood. Vedeta a participat la numeroase evenimente mondene alături de partenerul ei, Salman Khan. Apoi, românca și-a îndreptat atenția către o carieră muzicală pe care o construiește încet, dar sigur.

De ce a ales Iulia Vântur să se mute în India la Salman Khan

Vedeta tv a vorbit despre motivul pentru care a ales să părăsească definitiv România. Iulia susține că “așa a simțit” și a preferat să își urmeze sufletul. A vrut să se detașeze de tot ce a avut în țară și să se transforme, iar acest lucru s-a și întâmplat.

”Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam,. Am avut curaj să mă las liberă, să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a spus vedeta tv pentru