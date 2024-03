Iulia Vântur, adevărul despre relația cu Salman Khan, după ce s-a speculat că s-au despărțit: “Am mai spus de nenumărate ori”

Iulia Vântur a spus adevărul despre relația cu Salman Khan, după ce s-a speculat că s-au despărțit. Fosta prezentatoare de la Pro TV a lipsit, de asemenea, de la un eveniment important.

Iulia Vântur, adevărul despre relația cu Salman Khan. S-a speculat că cei doi nu ar mai fi împreună

De curând, în mediul online au apărut câteva clipuri video cu Iulia Vântur și Salman Khan, în timp ce se aflau la un eveniment. În imaginile care circulă pe internet, se poate vedea cum fosta prezentatoare îl privește pe actor și îi zâmbește de mai multe ori.

Pe de altă parte, Salman Khan nu prea i-a acordat atenție partenerei sale, după cum s-a putut vedea în filmulețele apărute. În schimb, cunoscutul actor părea mai interesat de conversațiile pe care le avea cu cei de la eveniment.

Astfel, în spațiul public au apărut . Unii au susținut că Salman Khan a fost lipsit de respect față de Iulia Vântur. Au fost și internauți care au fost de părere că cei doi nu ar mai fi, de fapt, împreună.

Iulia Vântur a fost invitată în cadrul emisiunii prezentate de Ilinca Vandici și Teo Trandafir, la Kanal D2, acolo unde a clarificat situația. Vedeta a explicat că oamenii preferă, în India, să țină departe de lumina reflectoarelor aspectele din viața personală.

“Am mai spus asta de nenumărate ori, dar se pare că nimeni nu mă ascultă. Aici, în India, oamenii nu sunt foarte… își doresc să țină lucrurile private despre ei înșiși.

Există culturi și culturi. În cultura indiană, mai ales generația de dinainte, și-a dorit să păstreze tot ce e personal dincolo de reflectoare.

Eu consider că ceea ce vezi pe Instagram, toate rețelele, relațiile nu trebuie trăite în vizorul publicului, relațiile trebuie trăite în interiorul casei tale, în privat.

Poate m-am mai maturizat și eu pentru că trăiesc în India, consider că nu trebui să ne expunem”, a explicat vedeta în cadrul emisiunii .

De ce a lipsit Iulia Vântur de la petrecerea miliardarului Anant Ambani

de ce a fost nevoită să lipsească de la petrecerea miliardarului Anant Ambani, care a fost, de fapt, o “pre-nuntă”. Fosta prezentatoare a spus că se afla acasă, cu familia, și nu a mai putut ajunge la eveniment. Cântăreața a precizat, însă, că nu va lipsi de la nuntă.

“Eram în România, eram la mama acasă, eram să-i vizitez pe ai mei. Plecasem din Dubai unde am avut show-uri și am zis că dacă tot am fost aproape să merg la părinți. Era cumva stabilit. De fapt, era stabilit ca ei să vină în Dubai, dar nu au mai venit și a trebuit să vin eu. (…)

O să merg la nuntă. Eu interacționez cu oamenii respectivi destul de des, pentru că sunt foarte din lumea mea. S-a văzut că a fost un eveniment extraordinar, doar că atunci eram cu părinții mei”, a mai spus Iulia Vântur.