Iulian Cristea, nemulţumit cu statutul său la Rapid: “Nu a fost aşa cum m-am gândit eu!”

, în acest sezon. După timpul petrecut la formația din Giulești, Iulian Cristea s-a arătat nemulțumit de numărul de jocuri pe care le are la Rapid. Fotbalistul a mărturisit că își dorește să joace mai multe meciuri.

Victoria cu Farul, cadoul ideal pentru Rapid de Crăciun

La conferința de presă care a avut loc , Iulian Cristea a mărturisit că victoria ar fi cel mai bun cadou de Crăciun. Fundașul central a explicat evoluțiile mai puțin bune din ultimele etape și susține că formația din Giulești este pregătită să se lupte la primele locuri.

“Ne dorim această victorie. Ar fi un cadou de Moș Crăciun să plecăm acasă cu cele 3 puncte și să avem niște sărbători mai fericite. Șanse sunt. Într-adevăr, trecem printr-o perioadă dificilă, dar avem șansa noastră. Avem un grup unit și prin forța grupului sperăm să reușim să câștigăm.

Nu așteptăm neapărat să vină pauza și nici nu ne-au lăsat bateriile, eu zic că am dat dovadă la meciul cu Petrolul că avem baterii, am alergat în 10 oameni timp de 80 de minute și am reușit să scoatem un punct. Zic eu că e mulțumitor la cum a fost meciul.

Aștept perioada de transferuri. Dacă președintele și patronul consideră că avem nevoie de întăriri, ei sunt în măsură să decidă acest lucru. Noi suntem un grup unit, cum am spus, suntem o grămadă de jucători acum. Sperăm să o scoatem la capăt și din iarnă vedem ce va fi”, a spus Iulian Cristea la conferința de presă.

Iulian Cristea, nemulțumit de numărul de jocuri pe care le are la Rapid

“Personal, îmi doream să joc mai mult, să am mai multe meciuri. Mă gândeam și la echipa națională, dar se pare că nu a fost așa cum am gândit eu. Tot ce mi-a rămas e să mă antrenez cât mai bine și când îmi vine rândul să demonstrez că merit să joc. Îmi doresc să fiu sănătos și să joc.

Nu au fost niște rezultate mulțumitoare pentru noi, sunt și momente mai grele în anumite jocuri, momente care contează. Dacă nu se dădea henț la Botoșani, era minutul 90 și erau încă 3 puncte.

Acum, iar, am avut penalty… Sunt momente și momente, n-am reușit să câștigăm. Depindem doar de noi și de evoluțiile noastre. Se poate recupera distanța față de primele locuri.

Eu am mai trecut printr-o situație ca asta acum un an sau doi ani, nu mai știu. CFR era la distanță foarte mare și-n play-off eram deja noi (n.r. – FCSB) pe primul loc. Dar n-am reușit să câștigăm”, a mai spus fundașul central.

