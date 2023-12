Cristiano Bergodi, discuție cu Dan Șucu: „Este o minune”. Probleme de lot înainte de Farul – Rapid

Cristiano Bergodi a dezvăluit la conferința de presă premergătoare duelului Farul – Rapid că după rezultatele nefaste înregistrate de Rapid în ultimele etape. Antrenorul italian nu se va putea baza la derby-ul contra Farului pe doi jucători de bază. Duelul va avea loc miercuri, 20 decembrie, ora 20:30.

Cristiano Bergodi, discuție cu Dan Șucu: „Cu antrenorii trebuie să ai răbdare”

Rapid a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga, iar giuleștenii vor încheia anul cu un duel dificil pe terenul campioanei Farul. Cristiano Bergodi a precizat la conferința de presă premergătoare duelului că .

ADVERTISEMENT

„Am avut discuții cu Șucu întotdeauna când au fost momente dificile. La începutul campionatului, când am luat masa împreună și acum, după aceste rezultate. A încercat să ne ajute. Am vorbit, am discutat cu staff-ul, cu cine se ocupă de transferuri.

Șucu e un patron diferit. E diferit de mulți patroni pe care i-am avut. Nu vorbesc de toți pentru că am fost bine și cu alți patroni. Șucu are răbdare cu tine. Este o minune că are răbdare, cu antrenorii trebuie să ai răbdare.

ADVERTISEMENT

Dacă n-ai încredere, s-a văzut că Rapid era o echipă închegată la un moment dat. În trei luni am arătat un stil de joc ofensiv. Echipa și-a creat ocazii, aveam cel mai bun atac și toată lumea ne lăuda până la această sincopă, dar suntem acolo”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

Cristiano Bergodi, probleme de lot înainte de Farul – Rapid: „Poate fi sfârșitul unei mici crize”

Pe lângă deja cunoscutele accidentări ale lui Rrahmani, Emmers și Petrila, Cristiano Bergodi nu va putea conta la derby-ul cu Farul pe doi jucători de bază. Este vorba despre Răzvan Oaidă și Andrei Borza, ambii suspendați după derby-ul cu Petrolul (0-0).

ADVERTISEMENT

„Un meci important. Jucăm împotriva unei echipe bune, campioana României și ne dorim să câștigăm. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună din punct de vedere al rezultatelor și ne gândim toți să încheiem bine anul. Ar fi super dacă luăm toate cele trei puncte.

Este presiune și stres pentru că vrem să câștigăm. Ultimele 5 meciuri au fost așa și așa. Am avut multe probleme, dar suntem încrezători. Băieții s-au antrenat bine. Jucăm împotriva unei echipe care este în revenire. Poate fi sfârșitul unei mici crize de rezultate.

ADVERTISEMENT

Este foarte important acest meci pentru că dacă o să câștigăm 3 puncte suntem acolo. În ianuarie, când vor veni ceilalți jucători și vom avea un lot numeric și valoric bun, putem să atacăm primele 3 locuri. Vom fi o nucă tare. Sperăm să facem puncte la Constanța.

Avem probleme de lot la Constanța pentru că i-am pierdut la ultimul meci pe Oaidă și Borza. Probleme sunt, nu e ușor, sincer”, a mai spus Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, verdict despre noul transfer de la Rapid: „Se pliază bine pe stilul nostru de joc”

Cristiano Bergodi vrea să aibă toți jucătorii apți pentru cantonamentul de iarnă din Antalya. Antrenorul italian este convins că Rapid va renaște la începutul anului următor când va avea toți fotbaliștii la dispoziție.

De asemenea, Cristiano Bergodi a vorbit despre Florent Hasani, noul atacant al Rapidului. „Strategia este să avem toți jucătorii în cantonament și să nu revină după ce se termină.

Atunci degeaba facem cantonamentul. Avem 12 zile, 3 amicale. Toată echipele fac asta, ar fi bine să avem toți jucătorii în cantonament. Au analizat ei, am analizat și eu, staff-ul tehnic. Sunt jucători care se pliază bine pentru stilul de joc al Rapidului. Au același caracteristici ca ale jucătorilor care lipsesc.

Lot valoric avem, dar nu numeric pentru că nu am avut dublaje pe unele posturi în acest an. S-au accidentat și ați putut vederea. Rrahmani s-a accidentat. Tot respectul, dar au venit jucători care nu erau pregătiți. Atunci trebuie neapărat să ai jucători cu același caracteristici.

„Dacă vom câștiga, se șterge cu buretele această perioadă negativă”

„Sărbătorile nu sunt agitate. Sărbătorile sunt Sărbători, nu cred că trebuie să amestecăm meseria. După urmează muncă. Nu va fi liniște dacă nu luăm puncte. Eu sunt încrezător. Venim după un meci pozitiv.

Am luat un punct cu o echipă bună, a jucat în 10 oameni 85 de minute. Nu este ușor să câștigi cu un om în minus. Joci în deplasare. În ultimul timp am făcut prestații bune acasă.

Nu trebuie să spunem că este o perioadă foarte lungă fără rezultate. La începutul campionatului au fost trei meciuri în care n-am câștigat, aproape o lună, la fel cum este și în acest moment. Dacă vom câștiga, se șterge cu buretele această perioadă negativă”, au fost cuvintele lui Bergodi.

Cristiano Bergodi, discuție cu Dan Șucu: „Cu antrenorii trebuie să ai răbdare”