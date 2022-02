Iulian Miu și Nicolae Dică s-au contrat în direct înainte de FCSB – Farul: „Steaua a jucat sâmbătă” / „Tu știi echipa din ’93-’94?”

Războiul dintre FCSB și CSA Steaua i-a divizat în două tabere, atât pe fanii roș-albaștri, cât și pe foștii fotbaliști din Ghencea. Astfel că, nu de puține ori, susținătorii celor două echipe și-au aruncat cuvinte dure.

Iulian Miu și Nicolae Dică s-au contrat în direct înainte de FCSB – Farul

În timpul unei emisiuni live de la , Iulian Miu și s-au contrat pe tema conflictului dintre FCSB și CSA Steaua pentru identitatea echipei înființate în 1947.

Totul a pornit în momentul în care Iulian Miu l-a corectat pe Nicolae Dică, care a folosit denumirea „Steaua” când s-a referit la .

Dialogul dintre Iulian Miu și Nicolae Dică:

Nicolae Dică: Dacă cei de la Farul nu vor câştiga cu Steaua în seara asta, iată că în acest moment vor fi…

Iulian Miu: Cu FCSB. Steaua a jucat ieri.

N.D.: Bine, aşa le spun eu, Steaua, că-mi place, că la Steaua am jucat eu.

I.M.: A jucat ieri Steaua, a câştigat cu 5-0.

N.D.: Da, CSA Steaua a jucat ieri şi FCSB, fosta Steaua, joacă azi. Vrei să vorbim puţin despre Steaua, aşa să facem… Tu eşti angajat la Steaua şi eu sunt unul care a jucat la FCSB, care era Steaua înainte. Hai să facem un de ăsta de imaginaţie, că eşti angajat la Steaua. Vreau să vorbim despre echipele care era înainte. Eu mi-am dorit să joc la Steaua, că am văzut echipa în 1993-1994. Tu o ştii? Echipa din 93-94.

I.M.: Ştii care e situaţia? În seara asta joacă FCSB.

N.D.: Dacă vrei, ţi-o spun eu. Eu, care am venit de la FC Argeş… Mă laşi puţin să spun?

I.M.: Steaua a jucat ieri, unde sunt şi prietenii tăi antrenori, unde sunt şi eu acolo. A câştigat cu 5-0 şi în seara asta joacă FCSB cu Farul. Se numesc aşa echipele?

N.D.: Da, tu eşti un stelist înfocat, eu sunt un fost jucător.

I.M.: Vorbim despre lucruri evidente şi clare.

N.D.: Da, iar eu te întreb pe tine, stelist înfocat. Eu sunt un fost jucător de la FCSB, fosta Steaua, şi te întreb pe tine… Mă laşi puţin să-ţi spun?

I.M.: Trebuie să înţeleagă toţi. Este o echipă care merge înainte în Liga 1, FCSB, joacă în seara asta cu Farul.

N.D.: Şi eu îţi spun…. Că vă bateţi cu pumnii în piept că lucraţi la Steaua, că faceţi la Steaua, iar eu te întreb pe tine, că eşti aici, angajat al clubului… Eu mi-am dorit să ajung să joc la Steaua că mi-a plăcut generaţia 1993-1994, da? 1986 nu am prins, eram mic, nici televizor nu aveam. Spune-mi echipa din 1993-1994.

I.M.: După aia am jucat şi eu cu mulţi dintre ei, Nic. În 1996 am ajuns la Steaua şi i-am prins şi pe cei care au jucat în Liga Campionilor. Acum ce facem, exerciţii?

N.D.: Ţi-o spun eu.

I.M.: O ştiu, că am jucat cu mulţi dintre ei. Prodan, Filipescu, Adrian Ilie, Panait, Vlădoiu, Stelea, am fost colegi. Era şi Pandi atunci.

N.D.: Să vorbim, că vă bateţi cu pumnii în piept că lucraţi la Steaua, că Steaua, că iubiţi Steaua, că aţi făcut Steaua. Şi eu am jucat la Steaua, că aşa consider eu.

N.D.: Mă deranjează că spune că n-am jucat la Steaua. Nu, domnule, eu am jucat la Steaua, cu emblema Stelei. Dă, mă supără că se spune că n-am jucat la Steaua. Visul meu a fost să joc la FC Argeş şi la Steaua.