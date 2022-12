Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng, oficial împreună, dar pe marile ecrane… deocamdată: „Cine știe ce-o să fie?”

Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng s-au jucat de-a iubirea în mediul online până când așa-zisa lor poveste de dragoste a fost transpusă într-un film intitulat „Două inimi”, unde cei doi formează un cuplu.

Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng, împreună în „Două inimi”

au fost mereu evazivi cu privire la adevărata natură a relației lor. Internauții sunt convinși că aceștia se iubesc în viața de zi cu zi, cu toate că în ultima vreme Iuliana a tot încercat să nege, dar se pare că nu a fost suficient de convingătoare.

În ochii fanilor artistei, faptul că joacă împreună cu Ceanu Zheng este încă o dovadă a relației lor. Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, cântăreața a vorbit despre proiectul în care joacă alături de Ceanu și legătura specială pe care o are cu acesta în viața reală.

Personajul pe care îl interpretează Iuliana seamănă foarte mult cu vedeta din mediul online, tocmai de aici internauții pot deveni confuzi cu privire la o serie de aspecte legate de viața vedetei.

„O să ne mai vedeți împreună”

„Nuu, știați deja dacă era aceeași situație! (n.r.: se referă la relația pe care o are cu Ceanu, comparând legătura cu el dincolo de plaoturile de filamre). Cine știe ce-o să fie?

Glumesc, ideea e că am stat foarte mult împreună cu toții, ați văzut chestia asta fiindcă am avut filmările. Vă dați seama cât am filmat și cât ne-am pregătit pentru acest film și pregătim și alte surprize împreună în continuare. Și de aceea o să ne mai vedeți împreună!”, a spus șatena

că a contribuit și ea cu câteva idei în realizarea filmului și au existat și situații în care nu s-a înțeles cu echipa de producție din cauza viziunilor ușor diferite.

„100% am participat, jur că 100%. Am venit și cu idei, ne-am mai certat, ne-am mai contrazis cu Cătălin pe ce ține de scenariu, pe ce ține de cadre, «hai să mai tragem o dată», lui îi place, mie nu îmi place. Am contribuit la film cu siguranță”, a completat Beregoi.