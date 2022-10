Iuliana Beregoi pleacă din România? Decizia luată de artistă după întoarcerea din America

Iuliana Beregoi a reușit la cei 18 ani ai săi ceea ce mulți vizează. După ce piesa ei, ”Vina mea”, a reușit să strângă nu mai puțin de 12 milioane de vizualizări pe YouTube la nici măcar o săptămână după lansare, lucrurile au avansat și mai mult.

Iuliana Beregoi vrea să devină o artistă internațională

Artista avea atunci doar 12 ani, iar doi ani mai târziu a reușit să ajungă la inimile ascultătorilor din România, susținând mai multe concerte la Sala Palatului.

ADVERTISEMENT

Între timp, artista noastră a cunoscut o ascensiune neașteptată. Are deja fani în România, dar și în Republica Moldova, , însă vrea mai mult de atât.

Recent, tânăra artistă a efectuat o vizită în America. Iuliana Beregoi a participat la conferinţa Billboard Latin Week, acolo unde s-a întâlnit cu Maluma şi Christina Aguilera, iar după acest moment, și-a dat seama ce vrea să facă mai departe.

ADVERTISEMENT

Încă de când era mică și-a dorit să meargă în America și iată că a și reușit. Acum însă, tânăra își dorește mai mult. Iuliana Beregoi vrea o carieră internațională și speră ca și acest vis să devină realitate.

”De mică mi-am dorit să ajung în America, iar acum mi s-a îndeplinit şi acest vis. Sper ca asta să fie un prim pas pentru cariera mea internaţională”, a declarat tânăra la un post de televiziune.

ADVERTISEMENT

Iuliana Beregoi vrea să revină în America

Vizita în America nu a fost însă doar despre carieră. Iuliana Beregoi s-a și plimbat în diferite locații și are e gând să se întoarcă cât mai curând, căci două săptămâni nu au fost suficiente pentru ea.

”Am fost şi cu treabă, şi în vacanţă. Mi-a plăcut enorm în America. Am fost în New York şi în Miami, mi-a plăcut mai mult în New York. Aş vrea să mă întorc, nu mi-au ajuns două săptămâni”, a mai povestit vedeta, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

nu a spus însă dacă ia în calcul să se mute definitiv în America, sau va călători doar în interes de business, atunci când este cazul.