Ivanovici a anunțat cine va fi noul selecționer al României. „Burleanu îl place”

Știm deja cine va prelua frâiele echipei naționale a României după ce Edi Iordănescu își va încheia mandatul. Dezvăluirea a fost făcută .

Cine va fi noul selecționer al României: „Burleanu e fan!”

Horia Ivanovici a dezvăluit în cadrul emisiunii că, după Edi Iordănescu, la cârma naționalei României va veni Răzvan Lucescu. Președintele FRF care i-a mai condus pe „tricolori” în perioada 2009-2011.

„Știți cine va fi noul selecționer al României, vă spun în premieră, dacă Edi nu va avea rezultate. Vă spun în premieră! Burleanu îl place foarte mult și va face orice să îl pună. Dacă, Doamne ferește, bate în lemn, nu ne vom califica și nu vom avea rezultate, noul selecționer al României va fi Răzvan Lucescu! Burleanu îl place foarte mult! Îl admiră foarte tare, e fan!”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

„E senzațional! Top 3 antrenori!”

Extrem de încântat la auzul veștii că naționala ar putea fi preluată de Răzvan Lucescu s-a arătat fostul mare fundaș Florin Gardoș. Acesta din urmă susține că Lucescu Jr. este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut în carieră.

„E senzațional! E unul dintre cei mai buni antrenori cu care eu am lucrat, l-am prins la echipa națională. În mare, am avut vreo 25 de antrenori în carieră, de când am ajuns la Steaua și când m-am lăsat anul trecut. Și Răzvan Lucescu e în top 3. Și chiar am avut antrenori. Nu spre 1, dar în top 3 e. Că au mai fost câteva nume importante”, a declarat Florin Gardoș.



„(n.r. – ar fi un selecționer ideal pentru viitoarele preliminarii?) Asta e clar. Ținând cont cât ne-am chinuit să găsim selecționeri în ultimii ani. S-a încercat și varianta Daum, a fost Mirel de la tineret, de care s-a zis că nu are experiență… Răzvan e top.

Și apropos de asta, am văzut într-un podcast un interviu cu Cosmin Olăroiu care spunea Toată lumea zice că eu nu vin la echipa națională, dar n-am primit nicio ofertă”, a adăugat fostul fundaș.

„Edi pleacă orice s-ar întâmpla”

Edi Iordănescu mai are contract cu Federația Română de Fotbal până la data de 30 iunie 2024. „Eu cred că indiferent ce se întâmplă, și mai șușotesc și eu cu oameni, Edi va pleca. Și dacă ne calificăm la turneul final, Edi va pleca”, a dezvăluit Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

