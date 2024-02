Ivaylo Petev, atac fără precedent după Universitatea Craiova – FC Voluntari: „Să se ducă la liga a 4-a”. Ce a spus despre jocul echipei sale: „Problema e de natură psihică”

Ivaylo Petev a avut un atac dur la adresa arbitrajului românesc după , scor 2-1, în etapa a 27-a din SuperLiga. Antrenorul bulgar susține că echipa sa a meritat să câștige partida de pe „Ion Oblemenco”. A fost prima victorie pe teren propriu pentru Universitatea Craiova în 2024.

Ivaylo Petev, atac după Universitatea Craiova – FC Voluntari: „Să se ducă la liga a 4-a”

Ultimul meci al rundei cu numărul 27 din SuperLiga nu a fost lipsit de evenimente controversate. Oltenii au avut mari emoții în finalul partidei, când „centralul” . Arbitrul a fost salvat de VAR.

Ivaylo Petev a atacat arbitrajul și consideră că Universitatea Craiova a devenit o țintă. „În acest moment nu e ușor, am pierdut foarte multe puncte. Cred că până acum arbitrii ne-au luat 8 sau 10 puncte.

Asta este un fapt! Eu nu știu din ce motiv arbitrii se comportă așa cu echipa noastră. Asta se întâmplă la fiecare meci. Nu vreau să intru în detalii să vă enumăr 5-6 situații. Acum două luni am spus ceva.

România are arbitri foarte buni și cei care nu fac față la acest nivel să se ducă la liga a 4-a, a 5-a. Prima dată trebuie să se recupereze jucătorii pentru că avem meci în 3 zile”, a declarat Ivaylo Petev, la finalul partidei.

„La noi problema este de natură psihică”

Ivaylo Petev și-a felicitat jucătorii pentru victoria cu FC Voluntari. Antrenorul bulgar este convins că echipa sa a meritat să câștige toate cele 3 puncte. „O să avem un adversar foarte dur, mai ales că joacă acasă (n.r. Petrolul). O să jucăm pentru victorie.

Noi în fiecare zi lucrăm ca să curățăm aceste greșeli. Sper ca într-o zi aceste greșeli să dispară. Arbitrul ne-a dat emoții. Vreau să felicit jucătorii, suporterii noștri. Eu cred că meritam mai mult să câștigăm decât adversarul nostru.

Am făcut o primă repriză foarte solidă. Nu am intrat foarte concentrați în a doua repriză. Penalty-ul ne-a făcut să cădem psihic. Am obținut cele 3 puncte dintr-o fază fixă. Au fost combinații foarte bune, mai ales în prima parte.

Am creat câteva situații foarte bune și cred că meritam să luăm cele 3 puncte. Eu o spun din nou, am avut situații foarte bune. La noi problema este pur și simplu de natură psihică. Jucătorii pot mult mai mult și o să o arătăm în următoarele meciuri”, au fost cuvintele lui Ivaylo Petev.