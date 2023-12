Ivaylo Petev atacă arbitrajul după U Craiova – Poli Iași 2-2: „Fiecare om are o limită”

Ivaylo Petev a tras concluziile . Oltenii au irosit șansa de a urca pe locul 2 în clasament. La pauză, formația din Bănie a condus cu 2-0 și a avut un gol anulat în prelungiri .

Ivaylo Petev, concluzii după U Craiova – Poli Iași 1-1: „Am făcut greșeli”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Ivaylo Petev (2-2), deoarece tatăl antrenorului bulgar a decedat. Deși nu era așteptat la flash-interviu, Petev a venit și a tras concluziile partidei de pe „Ion Oblemenco”.

„Am pierdut meciul, deși am controlat lucrurile. Din păcate, am făcut greșeli. Am avut situațiile noastre, nu am reușit să marcăm. Eu sunt mulțumit de jucători și de caracterul de care au dat dovadă”, și-a început discursul Ivaylo Petev.

Ulterior, antrenorul bulgar a îndreptat discuția spre arbitraj. Petev a lăsat de înțeles că vrea arbitrii de calitate la următoarele meciuri ale Universității Craiova. „Centralul” Horia Mladinovici și Hațegan din camera VAR au anulat golul marcat de Markovic în prelungiri pentru ofsaid.

Ivaylo Petev atacă arbitrajul după U Craiova – Poli Iași 2-2: „Asta vreau la următorul meci”

„Aș vrea ca la următorul meci, România are arbitri de calitate, și astăzi, și în etapa trecută, dar am pretenții mari, niciodată n-am comentat arbitrajul, dar fiecare om are o limită.

Au fost mai multe situații și nu cred că a fost ofsaid (n.r. golul din prelungiri al Craiovei). Mai sunt situații, eu pot să presupun, însă acest lucru nu este cel mai important. Am jucat bine, dar din păcate am pierdut două puncte”, a mai spus Ivaylo Petev.

„Este greșeala întregii echipe, nu este greșeala doar a unui om, se întâmplă, dar cel mai rău este că pierdem puncte. Prima dată o să analizăm meciul cu Poli Iași, unde am greșit și pentru următorul meci trebuie să reparăm ceea ce am greșit astăzi.

Felicit jucătorii și suporterii pentru energia pe care ne-au dat-o. Nu pot să fiu nemulțumit de ei”, au fost cuvintele lui Ivaylo Petev. Mitriță și Roguljic au marcat pentru Universitatea Craiova, în timp ce pentru Poli Iași a punctat Roman, cu o „dublă”.

În următoarea etapă, ultima din acest an, Universitatea Craiova o întâlnește pe UTA Arad, miercuri, 20 decembrie, ora 17:30. Oltenii ocupă locul 3 în clasament, la egalitate de puncte cu locul 2 ocupat de CFR Cluj.