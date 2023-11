Ivaylo Petev face revoluție la Universitatea Craiova! Cei trei oameni de încredere pe care-i aduce în staff

Ivaylo Petev a semnat o înțelegere valabilă în următoarele trei ediții din SuperLiga cu Universitatea Craiova, însă tehnicianul bulgar nu vine singur în Bănie. FANATIK a aflat în exclusivitate cine sunt cei trei oameni de încredere care vor lucra în staff-ul său la formația „alb-albastră”.

Întăriri în staff-ul Universității Craiova! Cei trei oameni care vor lucra cu Ivaylo Petev

a dat lovitura la Universitatea Craiova și l-a adus pe banca tehnică pe Ivaylo Petev, tehnicianul trecut pe la Ludogoreț Razgrad și naționalele Bosniei și Bulgariei. Finanțatorul „alb-albaștrilor” l-a prezentat drept manager la formația din Bănie, iar suporterii așteaptă cu nerăbdare debutul său.

Totuși, Ivaylo Petev nu a venit singur din Bulgaria la Universitatea Craiova, iar instalarea acestuia aduce și membri noi în staff-ul din Bănie. Acesta a vorbit despre următorii colaboratori: „Or să vină trei persoane din staff-ul meu, am lucrat cu ei în Bosnia și la Ludogoreț”.

FANATIK a aflat în exclusivitate cine sunt cei trei oameni care vor lucra cu Ivaylo Petev la Universitatea Craiova. Din informațiile site-ului nostru, Csaba Gabris, preparator fizic, Adi Adilovic, antrenor cu portarii, și Admir Kozlic, antrenor secund, urmează să facă parte din staff-ul tehnicianului bulgar.

Csaba Gabris nu este străin fotbalului românesc, pentru că a mai trecut și pe la Sepsi Sfântu Gheorghe în 2019. Toți cei trei au fost în staff-ul lui atât la Ludogoreț Razgrad, cât și la echipa națională a Bosniei și Herțegovinei.

Ivaylo Petev, despre negocierile cu Mihai Rotaru: „E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră”

FANATIK l-a surprins pe Ivaylo Petev pe stadionul „Ion Oblemenco” la derby-ul cu FC U Craiova 1948 și a anunțat că urmează să fie prezentat înaintea partidei cu Dinamo. Acesta s-a declarat impresionat de interesul din partea lui Mihai Rotaru și speră să scoată tot ce au mai bun din jucătorii „alb-albaștrilor”.

„Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul și Universitatea să arate așa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră și asta înseamnă respect. Ambițiile mele și ale patronului sunt aceleași.

Eu am jucat cu jucători români, am și antrenat jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc și campionatul, așa că e firesc să-ți iei informații. Este timp și pentru titlu. În acest moment nu este cel mai important lucru. Cel mai important e să pregătim echipa și să câștigăm fiecare meci.

Oriunde lucrez, lucrez din toată inima. Dacă nu îți faci munca 24 de ore din 24, n-ai succes. Eu nu trăiesc din trecut. Trecutul e statistică. Mâine e o zi nouă, trebuie să ne dezvoltăm. Eu trebuie să fac cunoștință cu echipa. Infrastructura e ok. Trebuie să muncim. Fără muncă nu există succes”, a spus Ivaylo Petev.