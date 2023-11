Ivaylo Petev, gata de treabă! Tehnicianul a condus primul antrenament la Universitatea Craiova

Ivaylo Petev s-a întâlnit cu jucătorii Universității Craiova în baza de pregătire din Lunca Jiului după prezentarea oficială la formația din Bănie. Experimentatul antrenor din Bulgaria i-a antrenat pentru prima oară pe „alb-albaștrii”, care se pregătesc pentru derby-ul cu Dinamo.

Ivaylo Petev, primul antrenament la Universitatea Craiova! Oltenii se pregătesc pentru derby-ul cu Dinamo

și-a numit antrenor înaintea derby-ului cu Dinamo București, iar Ivaylo Petev are planuri mari. Tehnicianul bulgar este adus să construiască o echipă puternică în Bănie, fiind următorul antrenor al „alb-albaștrilor” în următorii trei ani.

Mihai Rotaru l-a prezentat pe Ivaylo Petev în sala de conferințe „Sebastian Domozină”, iar bulgarul a lăsat costumul pentru treningul de antrenor câteva ore mai târziu. Acesta a făcut cunoștiință cu lotul grupării din Bănie în baza de pregătire „Ilie Balaci”.

a condus și prima ședință de pregătire de la instalarea în funcția de antrenor principal la Universitatea Craiova. Acesta i-a putut vedea la treabă pe starurile Lyes Houri, Alex Mitriță și Nicușor Bancu înaintea primului test din SuperLiga.

Bulgarul urmează să debuteze pe banca tehnică a Universității Craiova într-un derby cu Dinamo București în acest weekend. Confruntarea dintre cele două formații este programată duminică, de la ora 16:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Primele declarații ale lui Ivaylo Petev: „Derby-ul Olteniei este fenomenal”

Ivaylo Petev este dorinc să scoată ce au mai bun din lotul Universității Craiova și să atace titlul de campioană din SuperLiga. Acesta a fost în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” cu FC U Craiova 1948 și recunoaște că a rămas uimit de atmosfera de pe arenă.

„Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul și Universitatea să arate așa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră și asta înseamnă respect. Ambițiile mele și ale patronului sunt aceleași.

Eu am jucat cu jucători români, am și antrenat jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc și campionatul, așa că e firesc să-ți iei informații. Este timp și pentru titlu. În acest moment nu este cel mai important lucru. Cel mai important e să pregătim echipa și să câștigăm fiecare meci.

Oriunde lucrez, lucrez din toată inima. Dacă nu îți faci munca 24 de ore din 24, n-ai succes. Eu nu trăiesc din trecut. Trecutul e statistică. Mâine e o zi nouă, trebuie să ne dezvoltăm. Eu trebuie să fac cunoștință cu echipa. Infrastructura e ok. Trebuie să muncim. Fără muncă nu există succes.

Derby-ul Olteniei a fost fenomenal. Trebuie să felicit toți fanii. Aici e infrastructură, sunt fani, trebuie să ne străduim să jucăm mereu în Europa. Contractul e până-n 2026. Or să vină trei persoane din staff-ul meu, am lucrat cu ei în Bosnia și la Ludogoreț”, a spus Ivaylo Petev.