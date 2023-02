Izabela, fiica Sânzianei Buruiană, se lansează în muzică! Avem primele detalii despre piesă, dar și imagini de la videoclip

îi dă toate motivele mamei sale să fie mândră până peste cap! Deja obișnuită cu camerele de filmat, cu machiajul, cu prezentările de modă și cu luminile reflectoarelor, Izabela mai avea de bifat un singur pas în drumul ei spre celebritate. FANATIK a aflat, în exclusivitate, că Izabela urmează să lanseze prima ei melodie. Avem chiar și imagini exclusive de la filmarea videoclipului!

Izabela, fiica Sânzianei Buruiană, lansează prima piesă

Fiica cea mare a focoasei Sânzi vrea să fie vedetă în adevăratul sens al cuvântului! În exclusivitate pentru FANATIK, blondina ne-a povestit cum i-a venit ideea de a face o melodie pentru fiica ei și pentru a o propulsa în lumea muzicală. Stați așa, că nu ea a compus-o, dacă la asta v-ați gândit… Dar a venit cu o propunere genială, legată de tot ceea ce înseamnă viața modernă a copiilor din ziua de azi.

Mai mult, am întrebat-o pe dacă se simte sau nu deranjată de faptul că unele mămici o critică pentru că o machiază prea des pe Izabela. Sinceră și deschisă, Sânzi a oferit explicații pentru fiecare curiozitate în parte.

Ba chiar ne-a mărturisit că tot nu a renunțat la ideea de a intra în Cartea Recordurilor pentru cea mai îndelungată perioadă de alăptare, glumind și spunând că le-a creat imunitate pentru tot restul vieții celor două fiice.

Sânziana, încântată de ce se întâmplă cu fiica ei

Cum te simți când știi că fiica ta deja devine și mai celebră decât era până acum?

– Sunt foarte încântată și sper ca această piesă să fie pe placul tuturor. A fost ideea mea să cânte o piesă despre tot ce se poartă acum: vloguri, Instagram, followers. Este vorba de o generație nouă de copii, o generație cu care încerc și eu să țin pasul, să fiu în temă, mai mult pentru ea.

Sânziana Buruiană: „Izabela se machiază doar cu produse pentru copii”

Cum a fost micuța la filmări? A avut emoții, ținând cont de faptul că tu deja ai obișnuit-o de la o vârstă fragedă cu camerele, nu ar fi trebuit să aibă vreun disconfort.

– Nuuu, nu a avut emoții deloc. Am ales o locație inedită pentru a filma videoclipul: Selfie Museum. Am îmbinat filmările cu joaca, fiecare cameră având o tematică diferită. Izabela și băiețelul alături de care a cântat au schimbat vreo 4 ținute, am încercat să fie asortați amândoi și a ieșit foarte frumos.

Ai văzut că mămicile „perfecte” din România te tot acuză că o machiezi prea mult pe fetița ta și că e prea mică pentru asemenea lucruri. Cum le răspunzi?

– Eu nu o machiez! Se machiază singură. Are produse pentru copii pe care o să le vedeți și în clip… Sunt scumpe și sunt special făcute pentru copii, să nu le afecteze pielea și ochii. Cu siguranță orice copil are tendința de a încerca machiajele mamei, atunci când este mic. Nu mă supăr pe ea atunci când se machiază, dar nici nu o las să întreacă măsura. Copiii sunt curioși, vor și ei să vadă cum este. Atâta timp cât folosește produsele ei speciale pentru copii, e totul în regulă. E foarte cochetă și atentă la detalii!

Sincer, eu nu prea primesc critici, iar când se întâmplă asta, niciodată nu le iau în seamă. Lumea mă felicită pentru că sunt o mamă dedicată. Cei care mă critică o fac pentru că nu pot face ceea ce fac eu pentru fetele mele. Asta necesită răbdare și foarte multă implicare.

Vedeta încă mai vrea să intre în Cartea Recordurilor, la categoria cea mai lungă perioadă de alăptare!

Cum este Izabela cu sora cea mică? Este grijulie? Ai simțit vreodată că este geloasă, de când ai adus-o pe cea mică pe lume?

– Cu sora cea mică, Izabela este tare grijulie. Pentru vârsta ei, este foarte responsabilă și iubesc asta la ea. Mereu o învață pe cea mică ce are voie și ce nu are voie să facă. O și iubește, dar o și educă și ador lucrul acesta. Geloasă nu este, nu are de ce să fie. Nu o vede pe sora ei cea mică ca pe o concurentă. Un copil iubit crește cu încredere în el și devine un om bun, iar la oamenii buni, gelozia nu are ce să caute. Gelozia apare din teamă, iar fetița mea nu a simțit niciodată teama, din niciun punct de vedere.

Sânzi, te mai vezi mămică din nou? Mai e loc și pentru un al treilea copil?

– Soțul meu și Izabela își mai doresc și un băiețel, dar sinceră să fiu, eu nu mă văd mamă de băiat. Fetițele mele sunt cea mai mare împlinire din viața mea.

Pe cea mică o mai alăptezi? Spuneai la un moment dat că ai vrea să fii în Cartea Recordurilor pentru asta.

Da, o alăptez în continuare, sunt sigură că pot intra fără probleme în Cartea Recordurilor. Mă bucur că am putut să le alăptez atât de mult, le-am creat imunitate pentru toată viața.