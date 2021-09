Jablonec – CFR Cluj Live video ora 22:00. Echipele de start! Ce alegeri a făcut Dan Petrescu

Meciul Jablonec – CFR Cluj are loc joi, 16 septembrie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul primei etape a grupei D din nou înființata competiție europeană Conference League. Clujenii au ajuns aici ca urmare a faptului că au ratat întâi accesul în play-off-ul Champions League și apoi cel în grupele Europa League, dar faptul că au ajuns în play-off-ul Europa League le-a asigurat, automat, un loc în grupele Conference League.

Unde se joacă meciul Jablonec – CFR Cluj

Confruntarea Jablonec – CFR Cluj se dispută joi, 16 septembrie, de la ora 22:00, în prima etapă a grupelor Conference League pe stadionul Strelnice din localitatea cehă. Va fi permis accesul fanilor în procent de 60 la sută din capacitatea tribunelor, în general la meciurile echipei locale venind în medie între 3000 și 6000 de spectatori.

ADVERTISEMENT

Accesul în tribune se face conform protocolului sanitar, respectiv certificat de vaccinare sau teste PCR sau antigen, cu valabilitate 72 de ore respectiv 24 de ore și prezența eventualilor suporteri români este greu de presupus că ar putea fi posibilă în noile condiții în care în țara noastră numărul de cazuri de infectare au ajuns la 4000 și probabil vor continua să crească.

Cine transmite la TV partida Jablonec – CFR Cluj

Partida Jablonec – CFR Cluj se joacă joi, 16 septembrie, pe stadionul Strelnice din Jablonec, de la ora 22:00, în prima rundă a noii competiții europene intercluburi, Conference League și va fi transmisă în direct pe canalul PRO X. O mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Jablonec, vremea este potrivnică fotbalului și va continua așa până duminică, 19 septembrie. Temperatura nu va depăși ziua maxima de 18 grade, iar la ora meciului vor fi în jur de maxim 15 grade și mari șanse de ploaie, precipitațiile fiind anunțate pe tot parcursul zilei și până duminică. Va conduce acest meci

Ce jucători importanți lipsesc în întâlnirea Jablonec – CFR Cluj

Echipa cehă are problemele ei înainte de debutul în grupele Conference League. Sunt accidentați fundașul Stepanek, mijlocașul Pilar și atacantul Cvancara, iar principalul om din ofensivă, Dolezal, a ieșit în minutul 60 al victoriei de acasă cu Karvina, din ultima partidă de campionat, acuzând o lovitură la piciorul drept și este incert.

Și Dan Petrescu are problemele lui în alcătuirea primei echipe. Fundașii Susic și Graovac sunt accidentați, la fel și vârful Alibec. Practic, Petrescu are ca soluții pentru al doilea fundaș central, lângă Burcă, pe Cestor, care va și juca de la început, plus Bouhenna și Ciobotariu.

ADVERTISEMENT

Jablonec, primul unsprezece sută la sută ceh

Antrenată din 2018 de către fostul internațional ceh Peter Rada Jablonec e un exemplu total atipic fotbalului global, în sensul în care formula de start este sută la sută autohtonă, iar în lot și-a găsit loc un singur străin, atacantul ghanez Ali-Abubakar, care însă nu a debutat încă.

Este opusul lui CFR Cluj, care se bazează pe aportul unui important contigent străin, dar care, totuși, prin apariția în prima echipă a portarului Bălgrădean și a fundașului central Burcă a mărit numărul românilor la trei, alături de căpitanul Deac. , conform obiceiului, vede echipa locală favorită, pentru că ar avea mai multe avantaje.

Cote la pariuri pentru jocul Jablonec – CFR Cluj

Deși evoluează pe teren propriu casele de pariuri nu o dau favorită pe Jablonec. CFR Cluj pleacă din pole position, e drept, unul foarte strâns, cu o cotă de 2,45 la victorie față de 2,90 pentru cehi. De aceea un gol marcat de clujeni ajunge doar la cota de 1,30 iar total goluri 1-3 are cotă de 1,33.

ADVERTISEMENT

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată și nici altă grupare de la noi nu a mai dat piept cu Jablonec. Ardelenii au avut adversari ultima oară o echipă cehă în play-off-ul Champions League 2019, fiind eliminați de Slavia Praga după două eșecuri la scoruri indentice: 0-1.