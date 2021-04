Jador a spus adevărul despre Zanni de la Survivor România: ”E singurul de care mi-a fost frică”

Jador a spus adevărul despre relația pe care o are cu Zanni de la Survivor România. Fostul Faimos de la Kanal D a dezvăluit că singura persoană de care i-a fost frică în Republica Dominicană a fost chiar tânărul de 23 de ani.

Manelistul are numai cuvinte de laudă la adresa fostului participant de la „Chefi la cuțite”, pe care îl știe dinainte de a pleca în competiția sportivă din junglă. Cei doi artiști s-au cunoscut prin intermediul lui Alex Velea, care l-a luat sub aripa sa pe Zanni.

Mai mult decât atât, cântărețul a povestit că a purtat o conversație foarte interesantă cu fostul său coleg înainte de a pleca la Survivor România. Jador a mărturisit că i-a fost frică de Zanni, pe care l-a văzut încă de la începutul emisiunii ca un adversar de temut.

Jador, despre relația cu Zanni de la Survivor România. Cum se înțeleg

Jador este conștient că Zanni este o persoană foarte ambițioasă, care are șanse foarte mari să se întoarcă acasă cu premiul cel mare. Ba mai mult decât atât, fostul concurent de la Survivor România susține că tânărul ar vrea să-și ia o casă cu banii respectivi.

„M-am uitat la el când am plecat, băi îmi era atât de milă de el, un ghindoc de copil. Îmi e milă de el de mă (…) pe mine. Îi vedeam oasele. Cum să zic eu ceva de rău de copilul ăla, cum să îl judec eu că el își dorea să câștige?

Ok, înțeleg, eram Jador iubit de toată România, dar nu am zis un singur lucru. El a zis că eu am zis că eu sunt aici pentru că eu sunt Jador și el e Zanni. Eu nu am zis niciodată chestia asta. Dar nu îl condamn. Mie îmi era frică de el.

Îți arăt conversația cu el pe Instagram, noi vorbeam de acasă, eu mă cunoșteam cu Zanni prin intermediul lui Velea, e prietenul nostru comun. I-am zis că singurul de care mi-e frică acolo tu ești.

Omul e sincer, îi merge papagalul frumos, e ambițios. Poate să confirme când vine”, a spus manelistul în emisiunea „Ștafeta mixtă”.

Întrebat care este motivul pentru care nu l-a nominalizat niciodată pe Zanni, Jador a mărturisit că nu a putut face acest lucru. Fostul concurent de la Puterea Dragostei susține că Faimosul este un băiat bun, deși uneori se mai lasă condus de ură.

„Și a fost nevoit să îmi dea în cap. Și eu aș fi făcut la fel în locul lui. Mie îmi place de el de mor. Mă văd pe mine acum 3 ani. Zanni mai lăsa uneori să îl conducă sentimentul de ură, dar el este un băiat foarte bun.

Nu puteam să îl votez, pentru că dacă el ieșea, m-aș fi supărat foarte tare, nu mi-aș fi iertat-o niciodată, chiar aș vrea să câștige, să își îndeplinească visul”, a completat artistul.