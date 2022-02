Jador, probleme cu legea. Ce a pățit fostul concurent de la Survivor România

Cântărețul are probleme cu legea, după ce a parcat neregulamentar. Interpretul de muzică de petrecere și-a lăsat bolidul de lux pe trecerea de pietoni.

Artistul din Bacău nu a avut nicio problemă să-și lase autoturismul într-un loc nepermis, dar pentru asta a fost nevoit să scoată o sumă frumușică din buzunar.

Jador a plătit aproximativ 1.000 de lei, dar spune că s-a amuzat copios. și impresarul au tratat întreaga situație ca pe o glumă.

Jador, pe mâna oamenilor legii. Ce s-a întâmplat cu artistul

Fostul concurent de la Survivor România 2021 și managerul său, Cosmin Isăilă, și-au asumat greșeala și nu au contestat decizia luată de oamenii legii.

„A fost parcată puțin pe trecerea de pietoni și au ridicat-o. Am râs foarte mult și eu și el. Ne-am dus să o ridicăm, să o luăm înapoi acasă cu zâmbetul pe buze.

Ne-am distrat, am mers frumos și am ridicat-o. Jador chiar râdea și cu oamenii de la Poliție. În jur de 1.000 de lei.

Nici nu prea îl interesează mașinile. Suntem băieți credincioși”, a declarat impresarul lui Jador, Cosmin Isăilă, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit .

Jador, mașină de lux. Ce model conduce artistul

Fostul conduce în momentul de față o mașină puternică, după ce anul trecut și-a scos la vânzare autoturismul marca Bentley.

Este vorba de o mașină de care mama sa nu a fost prea încântată pentru că a costat prea mult, însă acum deține o altă marcă, și anume Mercedes.

Jador este foarte fericit cu alegerea făcută, dovadă că s-a lăudat cu noua achiziție pe rețelele de socializare. Cântărețul este mândru și are multe planuri pe viitor.

„Când făceam câte un gest frumos tata îmi spunea «Să trăiești, să ai casă în București», uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă.

Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui.

Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani. Și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar”, a povestit la un moment dat artistul într-o emisiune, potrivit .