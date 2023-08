Jaf pe față cu deplasarea lui Sepsi în Kazahstan. “Ne-au mai cerut 25.000 euro”

Echipa de la Sfântu Gheorghe a făcut egal acasă cu Aktobe, scor 1-1. Sepsi OSK va face deplasarea la Kazahstan pentru returul din Conference League, însă aceștia au fost “jefuți” de compania care le-a închiriat avionul. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Laszlo Dioszegi a povestit mai multe.

Jaf la “zborul” mare pentru Sepsi Osk: “Trebuie să mai dăm 25.000 de euro”

Joi, 17 august, de la ora 18:00, gruparea din Sfântu Gheorghe se va duela cu Aktobe în returul din turul 3 preliminar al Conference League. Pentru a zbura în Kazahstan, pentru a închiria un avion de mici dimensiuni care să le permită deplasarea din Brașov la Aktobe. Laszlo Dioszegi susține că între timp condițiile s-au schimbat și li s-au mai cerut 25.000 de euro.

“Vă spun o chestie în premieră. Am plătit avionul pentru Kazahstan, 178.000 de euro. Avem și factura pentru zborul Brașov – Aktobe. Acum de dimineață, am primit o notificare cum că trebuie să mai dăm 25.000 de euro dacă vrem să zburăm de la Brașov, pentru că ce am plătit noi e de la București la Aktobe.

Vă dați seama că noi nu facem niciodată așa ceva. La noi cuvântul spus este ca și cum ar fi un contract. 178.000 de euro sunt bani mulți pentru un avion de 20 și ceva de locuri. Asta e, dacă nu vor așa cum am vorbit prima dată, vom merge la București. Nu de asta s-a construit aeroportul în Brașov după 30 de ani, ca acum să mergem iarăși pe Valea Prahovei de două ori.”, a spus Laszlo Dioszegi, dezamăgit de situație.

Niczuly după egalul cu Aktobe: “Este o echipă mult mai bună”

După remiza din Conference League, portarul celor de la Sepsi a oferit mai multe declarații despre echipa adversă, dar și despre duelul din teren. decât gruparea din Sfântu Gheorghe și a mai vorbit și în legătură cu modul în care aceștia au abordat meciul de acasă.

“Este o echipă foarte puternică din punctul meu de vedere. Am simțit o echipă omogenă, o echipă agresivă, care pasează foarte bine. Unde eram puternici, la fazele fixe, tocmai acolo au reușit să înscrie, dar se mai întâmplă la fotbal. Vine meciul retur. Trebuie să-l pregătim foarte bine și să ne calificăm.

(n.r. mai lenți ca de obicei) Nu cred că se pune problema. Ne dorim să ne calificăm în play-off, dar este o echipă mult mai bună din punctul meu de vedere. Cum i-am simțit din teren este o echipă mai agresivă. Nu ne-au lăsat să ne facem jocul, fac un presing avansat cu doi atacanți, cu mijlocașii centrali foarte sus. O echipă mai omogenă decât CSKA. Ne-au pus și probleme mai mari.”, a spus Niczuly după meci.

Eroul lui Sepsi crede că echipa se poate califica

În partida din deplasare, eroul lui Sepsi din ultimele etape crede că se pot califica. Chiar dacă acasă au făcut un egal cu echipa Aktobe, Niczuly susține că în Kazahstan pot face diferența. Minusul celor de la Sepsi a fost acela că nu au avut prea multe informații despre rivala din turul trei, dar vor analiza echipa până la ziua returului și vor lupta să ajungă în grupele Conference League.

“Noi stăm în zonă. Cred că am adormit puțin la acea fază (n.r. golul primit). Nu avea voie să vină acel jucător singur, dar se mai întâmplă. Suntem o echipă trebuie să ne ajutăm unul pe altul și trebuie să corectăm lucrurile ca să ne calificăm.

Normal că putem să-i învingem. Astăzi am văzut ce joacă și ei, cu siguranță vom putea să pregătim meciul doi decât primul meci. Nu prea am avut informații despre ei, dar acum i-am simțit și văzut, iar meciul doi va fi total diferit. Mergem în Kazakhstan să ne calificăm”, a declarat portarul lui Sepsi.