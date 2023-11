Jannik Sinner, record după record la Turneul Campionilor. Performanțele atinse după ce l-a învins pe Novak Djokovic

Jannik Sinner, italianul de 22 de ani prezent la Turneul Campionilor,

Recordurile bifate de Jannik Sinner după victoria în fața lui Djokovic

Italianul a ajuns la a doua victorie în fața unui lider ATP în acest sezon, după ce l-a eliminat și pe Alcaraz la Miami, în semifinale. Este al treilea italian care bifează acest record, învingerea a doi lideri mondiali, după Corrado Barazzutti și Adriano Panatta. Este însă singurul care i-a învins în același an.

ADVERTISEMENT

Sezonul 2023, cel mai bun din cariera lui Sinner, este de asemenea și cel mai bun din istoria unui jucător de tenis din Italia. A adunat 59 de victorii, sub comanda fostului antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

A cucerit patru titluri în doi ani diferiți, în 2021 și 2023 și a jucat două finale Masters 1000, cele de la Miami și Torino.

ADVERTISEMENT

În ultimele cinci meciuri jucate în fața unor jucători din Top 5 s-a impus: de două ori în fața lui Medvedev, respectiv o dată în fața lui Alcaraz, Rublev și Djokovic.

Până la Sinner, niciun jucător italian nu a câștigat un turneu Challenger, un meci într-un turneu ATP Masters 1000 și care să intre în Top 100 ATP ori să ajungă în sferturile de finală ale unui Grand Slam. De asemenea, este primul italian care intră în Top 10 ATP și care câștigă un turneu Masters 1000.

ADVERTISEMENT

În ultimul meci din grupele Turneului Campionilor, Sinner se va duela cu fostul elev al lui Patrick Mouratouuglou, Holger Rune, actualmente pregătit de Boris Becker.

”Nu știu exact (unde se poziționează această victorie în cariera sa), dar când câştigi împotriva numărului 1 mondial, care a câştigat 24 de Grand Slamuri, este evident că este în topul (rezultatelor din carieră)…

ADVERTISEMENT

Au fost momente când amândoi am servit foarte bine. Când ai 30-0 într-un game de serviciu, e un pic mai ușor. Am simţit că a fost un meci foarte tactic şi am reuşit să câştig, aşa că sunt foarte fericit”, a spus Sinner,

Jannik Sinner, locul patru mondial, a adunat, în total, peste 12 milioane de dolari din tenis, din care peste cinci milioane de dolari doar în 2023. Are 0 titluri câștigate, patru dintre acestea venind în ultimul an.