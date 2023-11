Turneul Campionilor la tenis masculin,12-19 noiembrie. Marea întrebare: Djokovic sau Alcaraz?

După ce fetele au pus practic punct anului competițional la tenis la nivelul primelor jucătoare ale lumii (turnee, dar nu de top, vor mai fi) într-un cadru greu de imaginat, la Cancun, în Mexic (arene cu evidente urme de șantier) acum a venit rândul băieților să aibă Turneul Campionilor, care se va desfășura în perioada duminică, 12 noiembrie – duminică, 19 noiembrie, la Torino.

Premieră în istoria Turneului Campionilor, toate biletele epuizate înainte de începerea competiției

Ediția din acest an, care va avea loc la cea mai mare sală indoor de tenis din Italia, Pala Alpitour din Torino, capacitate de 12.000 de locuri, este cea de-a 54 pentru competiția de simplu și a 48-a pentru cea de dublu. Este al treilea an consecutiv în care capitala Piemontului este gazda penultimei competiții importante a tenisului masculin spre final de an, epilogul fiind finala Cupei Davis în noul ei format.

Este, după cum au anunțat organizatorii, pentru prima oară în istoria Turneului Campionilor când cu trei zile înainte de startul acestuia deja toate biletele au fost epuizate. Nici pe vremea când particpau și Roger Federer și Rafael Nadal nu se vânduseră vreodată toate biletele înainte de a începe turneul. Și nu vorbim de un număr mic de bilete, ci mai precis de 166.470, o cifră cu adevărat remarcabilă.

Italienii visează frumos alături de Jannik Sinner

Una dintre explicații pentru acest interes uriaș acordat poate fi și faptul că pentru prima dată printre cei calificați se află și italianul Jannik Sinner, 22 ani, care are toate șansele să încheie anul 2023 pe locul 4 și care se anunță pentru viitor ca unul dintre jucătorii cu potențial de a sta în primele zece locuri și a ataca titluri de Grand Slam.

Sinner spune că ar fi de-a dreptul minunat să poată obține succesul în fața compatrioților săi, dar este foarte fair-play și spune că din punctul său de vedere va fi o uriașă performanță dacă va reuși cineva să îl învingă pe . Fanii italieni sunt entuziasmați de evoluția lui Jannik din acest an și promit să îl susțină frenetic meci de meci.

Novak Djokovic vrea să intre și aici în istorie, dacă va câștiga turneul

Novak Djokovic este marele favorit și motivația sârbului, care vine după victoria din Turneul Masters de 1000 de puncte de la Paris. Dacă va fi învingătorul acestei ediții va contabiliza șapte titluri, stabilind un record și la această competiție. Îi este de ajuns să câștige un singur meci pentru a termina pe locul 1 în ierarhia ATP 2023.

Dacă va fi primul va ajunge la nu mai puțin de 400 de săptămâni petrecute în carieră în postură de lider mondial, stabilind astfel un alt record. Ar fi pentru a opta oară când Djokovic ar fi liderul mondial al unui an. “Vreau să termin sezonul într-o notă înaltă, îmi doresc să fiu în cea mai bună formă posibilă. Știu că fiecare meci va fi o finală pentru că te confrunți cu cei mai buni din lume. Acest eveniment este de mare importanță nu doar că sunt o mulţime de puncte puse în joc, dar are un imens prestigiu” – a spus sârbul, care după aceea va încerca să ajute Serbia să câștige Cupa Davis.

Premii record pentru câștigător, dacă e neînvins, la Turneul Campionilor

Ediția din 2023 a Turneului Campionilor va oferi cel mai mare premiu din istorie câștigătorului, dar numai cu condiția de a rămâne neînvins. Anul trecut Novak Djokovic a câștigat pentru a șasea oară, egalându-l pe Roger Federer, a fost neinvins și a primit un cec în valoare de 4.740.300 dolari. Acum, dacă va repeta scenariul va lua 4.801.500, adică 61.200 dolari mai mult.

Finalistul din acest an ar putea câștiga până la 2.600.500 de dolari, desigur, acest lucru depinde de numărul de meciuri pe care le câștigă în timpul turneului, în timp ce jucătorii care ajung până în semifinale ar putea câștiga până la 1.495.500 de dolari pentru efortul depus în această săptămână. Anul trecut au fost puși la bătaie 14, 75 milioane dolari, acum sunt 15 milioane.

Cum se repartizează banii la Turneul Campionilor 2023

Neînvins – 4.801.500 de dolari

Câștigă patru meciuri – 4.411.500 de dolari

Câștigă trei meciuri – 4.021.500 de dolari

Finalist

Câștigă patru meciuri – 2.600.500 de dolari

Câștigă trei meciuri – 2.210.500 de dolari

Câștigă două meciuri – 1.820.500 de dolari

Înfrângere înainte de finală

Câștigă trei meciuri – 1.495.500 de dolari

Câștigă două meciuri – 1.105.500 de dolari

Câștigă un meci – 715.500 de dolari

Nu câștigă niciun meci – 325.500 de dolari (jucând toate cele trei meciuri din grupe)

Jucătorul de rezervă – 152.500 de dolari

Componența celor două grupe la Turneul Campionilor 2023

Ca de obicei sunt două grupe de patru, grupa roșie și grupa verde, din care primii doi merg în semifinale. În grupa roșie se află Novak Djokovic, alături de Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas și Holger Rune, în grupa verde Carlos Alcaraz, rușii Daniil Medvedev și Andrei Rublev și germanul Alexander Zverev, tot cu sorginte rusească la origini.

Daniil Medvedev și Alexander Zverev este confruntarea cu cele mai multe partide directe, nu mai puțin de 17, cu scor de 10-7 pentru Medvedev. Zerev a triumfat de două ori la Turneul Campionilor, în 2018 și 2021 iar Medvedev s-a impus în 2020, în anul Pandemiei de coronavirus.