Jaqueline Cristian, povești amuzante de la întâlnirea cu fotbaliștii de la FCSB: „Țipam prin sală și m-au suportat acolo”

Jaqueline Cristian (24 de ani) s-a înscris pe lista sportivilor români care merg la baza de pregătire a FCSB-ului pentru a se recupera după accidentări sau pentru a se antrena. Cea mai bună handbalistă a lumii, , și unul dintre cei mai buni kickboxeri de la noi din țară, , au făcut deja acest lucru.

Fotbaliștii de la FCSB, întâlnire cu „Contesa Dracula”. Jaqueline Cristian: „Glumesc că fac echipă feminină”

Bucureșteanca de pe locul 70 WTA trage tare să revină pe terenul de tenis după accidentarea la genunchi, pe care a suferit-o la Doha, . Cristian speră să participe la US Open 2022 și a optat să se recupereze la baza din Berceni.

„Eu mă recuperez la FCSB, cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti. El a fost alături de mine încă de la primii pași și mi-a dat încredere. Mi-a scos din cap frica de a pune piciorul în pământ. Mai glumesc că fac echipă feminină, dar nu m-am uitat niciodată la fotbal.

Până să ajung la FCSB, nu cred că știam vreo cinci fotbaliști. Nu am fost niciodată pe stadion la un meci de fotbal și nu știam fotbaliștii de la FCSB. Ne-am cunoscut acolo, pentru că nici ei nu cred că mă cunoșteau pe mine.

Lucram în aceeși sală cu echipa. Toată lumea a fost foarte drăguță cu mine și au avut grijă de mine acolo, să am toate condițiile, să fie bine. Au condiții foarte bune și de aceea se duc sportivii acolo la recuperare. Ovidiu m-a ajutat foarte mult, băieții au fost înțelegători. Țipam prin sală ‘Ovidiu, ce exercițiu mai avem?’ și m-au suportat în casa lor, acolo. E o experiență, pentru că o să lucrez cu el până la US Open. Simt că merge bine și o să fac recuperarea complet cu el”, a declarat Jaqueline Cristian, conform .

„Toți au fost drăguți cu mine”

În 2022, „Contesa Dracula” a jucat pentru prima dată la un turneu de Grand Slam, Australian Open. Deocamdată, Cristian nu are în palmares niciun titlu WTA, dar se laudă cu zece trofee la simplu.

„De la săptămână la săptămână mă simt din ce în ce mai stabilă. Am avut săptămâni în care am avut antrenamente în fiecare zi, mergeam de șapte zile pe săptămână la cantonamentul FCSB. Acum am redus la șase zile pe săptămână, pentru că antrenamentele au devenit mai grele și am început și tenisul.

În mod normal încep cu tenisul, ca să fiu mai fresh la tenis, apoi merg acasă, mă spăl, mă schimb și mănânc ceva și mă duc la sală. Acolo fac exercițiile de recuperare cu Ovidiu Kurti.

Echipa a avut pauză, se reunesc zilele acestea. Nu știu pentru ce se pregătesc, cupe europene sau așa ceva. Oricum, le urez succes și le mulțumesc pentru ajutorul dat într-un moment greu. Nu pot să spun că m-am împrietenit cu vreunul dintre ei, în mod special, toți au fost drăguți cu mine.

Cred că sunt două sporturi total diferite, două mentalități total diferite, două metode de pregătire diferite. De exemplu, am constat că la ei antrenamentul de dimineață durează maxim o oră și jumătate, iar la mine numai încălzirea durează o oră. La mine, încălzirea e o oră, apoi tenisul – două ore, apoi recuperarea – alte câteva ore. Partea de sus e mai antrenată la noi decât la ei, la fotbal se antrenează mult picioarele.

Nu m-a provocat nimeni la un meci de tenis, nici eu pe ei la unul de fotbal. Nici nu puteam, fiind accidentată”, a adăugat jucătoarea de pe locul 70 WTA.