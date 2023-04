Jayson Papeau, declarație care încinge partida Rapid – Farul : ”Mutu, cel mai bun jucător român. Nu auzisem de Hagi”

Mijlocașul francez a revenit de curând după o accidentare gravă care l-a ținut patru luni de parte de teren și , disputat în pauza datorată meciurilor naționalelor.

Jayson Papeau și-a ales favoritul dintre Adrian Mutu și Gică Hagi

Înaintea partidei Rapid – Farul, din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, Jayson Papeau a vorbit despre antrenorii celor două formații, Adrian Mutu și Gică Hagi, și crede că ”Briliantul” a fost cel mai bun fotbalist român.

”Pentru mine Adrian Mutu este cel mai bun. Nu auzisem de Hagi, eram prea mic. Știu de Mutu pentru că mă uitam la meciuri de când eram mic, iar familia mea îl cunoștea. Pentru mine este un lucru bun fiindcă pot învăța multe de la el. Am jucat aproximativ pe aceleași posturi și iubește să joace în stilul tiki-taka, la fel ca mine”, a declarat Papeau, pentru .

Ce mâncăruri l-au dat pe spate pe francez

Mijlocașul francez a mărturisit faptul că s-a adaptat foarte bine în România, a dezvăluit care sunt mâncărurile preferate, însă a ținut să precizeze că în ciuda faptului că înțelege puțin limba română îi este foarte greu să o vorbească.

”Este bine, îmi place orașul și îmi place să descopăr cultura voastră. Aveți o cultură diferită față de cea din Franța, îmi place să fiu într-o țară ca asta. Știu ‘stânga – dreapta’, ‘haide!’. Dacă sunt pe teren înțeleg mai multe cuvinte, dar de vorbit este mai greu pentru mine.

Nu am încercat multe feluri de mâncare. Am mâncat mici săptămâna trecută cu echipa, sunt foarte buni. De asemenea, am încercat papanași, e un desert foarte bun”, a spus Jayson Papeau.

Mutu nu se gândește la titlu

Rapid este pentru prima dată în play-off şi în Anul Centenarului mulţi suporteri visează ca echipa lor să devină campioană. Giuleştenii sunt la 8 puncte în spatele liderului Farul înaintea meciului direct, programat sâmbătă, 1 aprilie, de la 21:45.

Adrian Mutu a anunţat un , în conferinţa de presă premergătoare meciului cu echipa lui Hagi. Antrenorul giuleştenilor vrea ca echipa să fie pe un loc de cupă europeană.

”Noi vrem un loc de cupe europene. Va fi un meci spectaculos. Vrem să jucăm un fotbal frumos, fără inhibiții. Dacă tot suntem în play-off, ar fi păcat să nu dăm totul în fiecare meci, să câștigăm pentru clubul nostru”, a afirmat Mutu.