Jean Pavel, răspuns pentru Mustață după declarațiile de la Fanatik: „Să nu mă sune să vorbim de Steaua”

Jean Pavel a vorbit pentru FANATIK despre războiul cu FCSB și a răspuns despre el. Se împacă vreodată Peluza Nord FCSB cu Peluza Sud Steaua?

Jean Pavel, mesaj după discursul-manifest al lui Gheorghe Mustață despre omul care a înființat Peluza Nord Steaua

Jean Pavel este membru al grupului Vacarm din Peluza Sud, însă este : „Am văzut ce mi-a transmis. Eu să știi că am vorbit cu toți care au plecat în partea cealaltă și le-am explicat în felul următor: ‘Dacă vreți să mă sunați să vorbim de Steaua, nu mă mai sunați. Dacă mă sunați să mă întrebați ce fac, atunci OK’.

ADVERTISEMENT

Deși o parte dintre suporterii FCSB și cei ai Stelei se urăsc, Jean Pavel nu uită că de fapt toți au susținut la orgine aceleași culori: „Nu vreau să mă cert cu nimeni din cei cu care am umblat pe străzi atâția ani”.

La întrebarea dacă Peluza Nord și Peluza Sud vor mai susține aceeași echipă, Jean Pavel a oferit un răspuns ocolit: „Eu cred că va veni vremea când lumea își va seama de golănia care a fost făcută, de această înșelăciune și furt, iar atunci vor reveni la patria-mamă. Unii au decis să rămână neutri cum e cazul celor de la Nucleo”.

ADVERTISEMENT

Jean Pavel, despre suporterii care susțin FCSB: „Nimeni nu poate interzice nimănui să vină la meci”

Jean Pavel nu le poartă pică suporterilor care au ales alt drum: „Noi, ăștia apropiații, ne cunoaștem foarte bine, de mulți ani. Nimeni în lumea asta nu îi poate interzice nimănui să vină la meci, cu toate că ne-am opus foarte tare ca FCSB să joace în Ghencea vreun meci, dar politicul, axa Firea-Ciolacu-fosta sa șefă de cabinet, soția lui Bachide, a făcut ca FCSB să joace acolo”.

Ultrasul a dezvăluit la ce presiuni au fost supuși suporterii din Peluza Sud și că a explicat că puteau avea loc incidente foarte grave: „Se puteau întâmpla lucruri foarte, foarte grave. Numai intervenția anumitor lideri și a unor persoane a făcut să nu existe niciun fel de incidente. Nu mai zis intervenția organelor de ordine, care au ridicat suporterii de acasă înainte cu o săptămână-două de meci și i-au amenințat cu pușcăria dacă vor face ceva”.

ADVERTISEMENT

Jan a avut totuși o mică „înțepătură” către FCSB: „Retorica Steaua nu a retrogradat niciodată e un lucru adevărat spus de mine. Cei de la FCSB au luat-o invers, precum Vladimir Putin cu războiul din Ucraina. Suntem în Divizia A, Steaua n-a retrogradat niciodată. Nu! Ați furat identitatea Stelei și ați ajuns cu numele de Steaua în Liga 1”.

Va mai fi vreodată liderul galeriei Stelei? Ce spune de derby-ul cu Rapid: „Să le arătăm că suntem numărul unu”

Jean Pavel a împlinit pe 1 noiembrie vârsta de 52 de ani, iar mulți steliști au încercat de-a lungul timpului să îl facă să preia din nou frâiele peluzei: „Eu nu voi mai reveni niciodată ca șef de galerie. Tu dacă ai fi în locul meu și ai avea 52 de ani ți-ai mai permite asta? Și nu e vorba de energie. Toate se fac la timpul lor. Pe vremuri era nebunia tinereții, adică nu mai poți. Nu mi-e dor de asta, ci de un stadion plin, de o echipă care să joace fotbal. Sunt destui în galerie care se pot ocupa de treaba asta”.

ADVERTISEMENT

Creatorul Peluzei Nord Steaua a vorbit inevitabil și despre derby-ul cu rivala Rapid: „Normal că e un derby. Pe vremuri cele două echipe erau la cataramă. Au devenit rivale abia după Revoluție. Aveau o prietenie foarte apropiată. Dar s-au făcut foarte multe rele în trecut și apoi în anii 90 au trebuit să fie plătite”.

Jean Pavel nu a vrut să intre în detalii legate de confruntările cu rivalii de la celălalt capăt al tramvaiului 41: „Eu nu am povești cu ei. Am doar fapte. Fiecare să își aducă aminte de tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Au scris ziarele la vremea respectivă ce le-am făcut. Îi așteptăm în Ghencea să le arătăm că suntem numărul unu. Nimeni nu poate să conteste că noi am fost numărul unu mulți ani”.

Fostul lider al galeriei Stelei a ținut să facă un apel către suporteri prin intermediul FANATIK: „Fac apel la toți steliștii să fie prezenți la meciul cu Rapid. Trebuie să fim așa cum am fost dintotdeauna: numărul unu. Nu trebuie să cădem în digrație și să fim acasă dominați de o echipă adversă. Trebuie să venim pe Ghencea în cel mai mare număr posibil. Aștept suporterii să facă pasul către stadion și să își cumpere bilet. Avem și 3.000 de abonați”.

8 ani a fost Jan Pavel liderul Peluzei Nord Steaua: 1993-2001