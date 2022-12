Jean Vlădoiu a plecat de la FC Argeș: „Am luat această decizie pentru binele meu și al familiei mele!”

Fostul oficial al piteștenilor a precizat și că nu a avut niciun conflict cu Marius Croitoru, actualul antrenor al echipei.

Jean Vlădoiu a plecat de la FC Argeș

și a dezvăluit motivul pentru care a ales să demisioneze: „Eu neavând experiență la nivel de conducere de club, am încercat să fac ce e mai bine, am format o familie în jurul meu, le mulțumesc tuturor de la jucători până la antrenori și celor din staff.

Îi mulțumesc domnului Gentea și nu am fost cel mai bun prieten al dânsului, dar și-a respectat mereu cuvântul și am avut o colaborare bună.

FC Argeș are o echipă bună, sunt sigur că în vară vor primi oferte pentru vreo 5 jucători. Atât eu cât și Andrei Prepeliță am făcut tot ce am putut. Oamenii ne judecă pentru ultimele rezultate, dar am avut și momente bune.

După meciul cu Mioveni am fost foarte dezamăgit și după meciul cu Mioveni am luat decizia”.

„Mi-am pierdut un prieten când a plecat Andrei Prepeliță, pe care l-am susținut mereu. Îmi pare foarte rău că nu i s-a oferit o altă șansă de a continua ca antrenor.

Am avut o perioadă când am crezut că am pierdut totul, nici acum nu mi-am revenit. Am luat această decizie pentru binele meu și pentru binele familiei mele.

Asta am simțit, credeți-mă. Încă de când a plecat Prepeliță eram între gândul de a pleca și gândul de a rămâne. Vă dau cuvântul meu de onoare că Marius Croitoru m-a făcut să mă răzgândesc de două ori.

Cu mare drag aș mai colabora cu Andrei Prepeliță. Jucătorii pe care i-am adus nu sunt așa de slabi pe cât zic unii, iar unii dintre ei vor aduce bani mulți clubului. Alături de copilul ăsta cred că am făcut minuni la Pitești”, a mai spus Jean Vlădoiu, la TV .

„Eu zic că acum sunt condiții mai bune decât atunci când am venit la Pitești!”

„Eu zic că acum sunt condiții mai bune decât atunci când am venit eu la Pitești. Știți că ne-am calificat cu mult noroc în play-off.

Din păcate în acest an, chiar dacă am adus 14 jucători, am fost nevoiți, într-un timp scurt, nici nu dormeam noaptea să îi verific cu Andrei”, a .

„Din păcate, nu a fost răbadare, pentru că Andrei Prepeliță ar fi făcut performanțe la Pitești. În afară de disputele pe care le-am avut în acești doi ani cu domnul primar.

Chiar nu am avut nicio problemă, dar aceste dispute au condus la performanțele obținute de echipă și știu că și domnul primar este de acord cu ce spun acum”, a mai spus Jean Vlădoiu.