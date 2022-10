Jeff Bezos avertizează că SUA s-ar putea confrunta cu o recesiune: ”Vor urma vremuri grele”

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a devenit cel mai recent miliardar care a avertizat despre starea economiei americane. Acesta a avertizat că la orizont sunt vremuri grele.

David Solomon, CEO-ul gigantului de retail online Goldman Sachs, a avertizat la mijlocul săptămânii în curs că care ar putea îngreuna investițiile și oportunitățile de afaceri.

”Cred că este un moment în care, ca om de afaceri, trebuie să fii precaut. Dacă deții o afacere bazată pe riscuri, este un moment să te gândești mai atent la marja ta de risc, la apetitul tău pentru risc.

Cred că trebuie să vă aşteptaţi la o volatilitate mai mare la orizont. Acum, asta nu înseamnă sigur că avem un scenariu economic cu adevărat dificil. Dar în ceea ce priveşte distribuţia rezultatelor, există şanse mari să avem o recesiune în SUA”, a spus Solomon în timpul unui interviu în direct la postul .

Pe contul său de Twitter, Jeff Bezos a avut un comentariu la un clip postat cu declarația lui David Solomon.

Fondatorul Amazon are o opinie similară. ”Da, probabilitățile din economie spun să ne pregătim pentru vremuri mai grele”, a scris Bezos.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches.

— Jeff Bezos (@JeffBezos)