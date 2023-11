Jefte Betancor, după ce a plecat de la CFR Cluj: ”Eram nefericit!”. La ce echipă și-ar dori să ajungă

Probabil a contat și gestul lui Jefte de a părăsit arena ”Dr. Constantin Rădulescu” după ce a fost schimbat în timpul partidei cu Farul, însă Jefte nu regretă nimic. Mai mult, atacantul spune că nu are niciun conflict cu nimeni din club și că atmosfera din vestiar ar fi ”bună”, deși este clar că o parte dintre jucători nu-l mai acceptă pe Mandorlini.

Jefte Betancor, după ce a plecat de la CFR Cluj

Într-un interviu acordat , Jefte Betancor a vorbit despre viitorul său și despre greșelile făcute. Înainte de asta, antrenorul Andrea Mandorlini anunțase într-o conferință de presă că nu mai are nevoie de serviciile lui Jefte pe motiv disciplinar. ”Eu am decis să încheiem contractul. Am vrut să mă lase să plec, pentru că eram nefericit. E bine pentru ambele părți. Eu nu jucam foarte mult și nu eram fericit.

și am spus că e imposibil să mai rămân așa, pentru că eram schimbat de fiecare dată. De la meciul cu Adana, când am și marcat, eu jucasem doar două meciuri ca titular și am fost schimbat de fiecare dată.

Am văzut că a spus (n.r. Mandorlini) că am jucat în fiecare meci. Este adevărat dar, jucam câte 20 de minute. Respect deciziile antrenorului, dar am vorbit cu clubul că e mai bine să terminăm contractul pentru că nu jucam cât îmi doream”, a explicat Jefte pentru sursa citată.

Cât despre decizia de a pleca de la stadion la pauza meciului cu Farul Constanța, Jefte Betancor recunoaște că a făcut o mare eroare. ”Da. În primul rând a fost o greșeală și am fost primul care a recunoscut, când am vorbit cu antrenorul și cu președintele. Le-am spus că e greșeala mea, dar am fost foarte supărat. Am făcut o mare greșeală”, a explicat Jefte.

s-a produs imediat după meciul cu Farul, după ce antrenorul italian i-a explicat fotbalistului că nu va accepta astfel de acte de indisciplină. ”I-am spus după meciul cu Farul. Mi-am cerut scuze că am plecat, dar i-am spus că nu înțeleg de ce m-a schimbat tot timpul. Mi-a spus că a decis așa pentru că își dorea mai multă forță în atac. Eu nu am nimic cu el. Îl respect. Este antrenorul și el este șeful. Dar îmi doresc să joc mai mult”, a completat Jefte.

Așa cum FANATIK scria, vestiarul celor de la CFR Cluj este pe un butoi de pulbere, după ce Ciprian Deac și alți veterani ar fi transmis că sunt nemulțumiți de antrenorul Andrea Mandorlini. Jefte Betancor recunoaște că ar putea exista nemulțumiți, însă nu crede că situația e chiar critică.

”Probabil că sunt. E normal. Așa e în fotbal. Cei care nu joacă sunt nemulțumiți. Este foarte bună. Este o echipă bună, cu jucători foarte buni. Mai sunt discuții, dar sunt normale. Așa e peste tot. Însă atmosfera e bună”, a completat fotbalistul.

Jefte Betancor, despre ”greșeala” de a semna cu CFR Cluj

Jefte Betancor este de părere că a greșit atunci când a semnat cu CFR Cluj, mai ales că la Farul Constanța era foarte fericit de statutul său de jucător de bază. ”Nu și da (râde). În momentul acesta aș spune că da. La Farul eram foarte fericit. Iubesc Constanța, iubesc antrenorul, jucătorii, fanii. Dar am venit la CFR pentru că era cea mai bună echipă din România. Nu a fost bine și am decis asta pentru mine. Pentru mine e foarte important să mă simt bine unde joc, să am încredere în mine”, a completat fotbalistul.

Cât despre viitorul său, Jefte anunță că vrea să semneze cu o echipă care să-l folosească mereu titular, pentru a putea înscrie cât mai multe goluri. ”Mă întorc în Spania. Vreau să stau cu familia, cu soția mea și să îmi liniștesc mintea. Iar în ianuarie sper să îmi găsesc o echipă unde să marchez multe goluri. O să dau totul ca să marchez și să joc. În fotbal, când nu ești bine mental, lucrurile nu merg bine”, a explicat Jefte.