Farul Constanța – UTA Arad 2-2, restanță din etapa 5 din SuperLiga. Un nou pas greșit al campioanei

Meciul Farul Constanța – UTA are loc joi, 26 octombrie, cu începere de la ora 20:00, fiind o restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, partida nedisputându-se la vremea respectivă ca urmare a faptului că dobrogenii erau angrenați în tururile preliminare din Conference League, unde au ratat de puțin calificarea în grupe, pierzând neașteptat play-offul cu HJK Helsinki. Farul este pe locul 7, cu 19 puncte iar arădenii ocupă poziția a 14-a, cu 11 puncte și nici nu mai știu de când nu au mai câștigat vreun meci.

Unde se joacă Farul Constanța – UTA Arad

Întâlnirea Farul Constanța – UTA se dispută joi, 26 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în apropiere de Constanța, ca o partidă restantă din etapa a 5-a din SuperLiga. Farul a făcut doar 1-1 pe teren propriu în ultima rundă, cu U Cluj, care a condus o bună parte din meci, ieșind astfel din grupul primelor șase, dar este la egalitate de puncte, 19, cu FC Hermannstadt și Petrolul, ocupantele locurilor 5 și 6.

UTA vine și ea după un egal, considerat chipurile acasă, cu Rapid, scor 2-2, dar partida s-a desfășurat la Oradea, pentru că la Arad se lucrează la instalarea unui nou gazon pe stadionul Francisc von Neumann. Stadionul din Ovidiu este unul micuț, de numai 45000 de locuri, este posibil ca în tribune să se afle cel puțin 3000 de spectatori la această partidă.

Cine transmite la TV partida Farul Constanța – UTA Arad

Partida Farul Constanța- UTA se joacă joi, 26 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în restanța din etapa a 5-a din SuperLiga și va fi transmisă la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Joi, 26 octombrie, vremea va continua să rămână neobișnuit de caldă pentru finalul lunii octombrie, dar singura schimbare, una foarte importantă, care de altfel se anunță pentru această zi în majoritatea regiunilor din țară, este că vom avea cer acoperit cam pe tot parcursul zilei și ca șansele de ploaie sunt foarte mari, începând de la 90 la sută. Temperatura zilei va fi de 24 grade maxim la amiază și va scădea cam la 18 grade la ora partidei. Partida va fi condusa de George Găman din Craiova.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul Constanța – UTA Arad

că omul nr.1 din atacul Farului, internaționalul Louis Munteanu, acuză anumite probleme musculare și e incertă prezența lui la partida cu UTA. Sunt sigur out mijlocașii Nedelcu și Benchaib precum și tinerii atacanți Cojocaru și Andronache.

La UTA,, omul care a adus la echipă în acest sezon cei mai mulți jucători din toată SuperLiga, îi are înapoi după suspendări pe creierul echipei la mijloc, slovacul Fabry și pe vârful Cooper. Puriul spune că acum are un lot complet pe toate posturile și are astfel posibilitatea de a alcătui un prim unsprezece puternic.

Cote la pariuri la jocul Farul Constanța – UTA Arad

Pentru casele de pariuri echipa pregătită de Gică Hagi este cea favorită, la o cotă de 1,65. UTA, care nu a mai cunoscut bucuria victoriei de foarte multe etape, practic de la sfârșitul verii, ultimul succes fiind acel șocant 2-1 acasă cu FCSB, are cotă de 6,50 pentru o mare lovitură pe Litoral și la șansă dublă cotă de 2,30. Un gol al arădenilor valoreză 1,60 iar opțiunea over 1,5 goluri este foarte joasă, doar 1,25.

De când fosta echipă a lui Gică Hagi, Viitorul s-a unit cu Farul sub ultima denumire, au avut loc partide doar în doi ani. În 2021 ambele întâlniri, Ovidiu și Arad, au avut același deznodământ, adică 0-0. Sezonul trecut am păstrat zero în dreptul UTA-ei la capitolul goluri, în schimb la rezultate Farul s-a impus cu 1-0 la Arad și 2-0 pe terenul de la Ovidiu.