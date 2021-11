Jen Psaki, secretara de presă a Casei Albe și a lui Biden, a fost depistată cu coronavirus

Secretarul de presă al lui Joe Biden, Jen Psaki, a declarat duminică că aceasta a fost testată pozitiv pentru COVID-19, anunță . Karine Jean-Pierre, adjunctul principal al secretarului de presă al lui Biden, l-a însoțit pe acesta în Europa.

Jen Psaki, în vârstă de 42 de ani, nu l-a însoțit pe Biden la summitul G20 de la Roma din această săptămână. De asemenea, președintele este programat să participe la discuțiile Cop26 privind clima de la Glasgow.

Jen Psaki a afirmat într-un comunicat de presă că l-a văzut marți pe Biden, în vârstă de 78 de ani, “când eram afară la mai mult de doi metri unul de celălalt și purtam măști”. , la doar câteva zile după ce .

Vestea a venit la un an după ce Trump a fost infectat când era președinte al SUA

Vestea unui test pozitiv pentru un consilier atât de apropiat al președintelui a venit la puțin peste un an după ce o epidemie la Casa Albă a ajuns la președintele de atunci, .

“O persoană familiarizată cu această chestiune” a declarat pentru Reuters că Biden a fost testat negativ pentru Covid-19 sâmbătă.

O urgență de familie a fost cauza pentru care nu a plecat alături de Biden

Psaki a spus că a rămas în SUA tocmai “din cauza unei urgențe de familie, care a constat în faptul că membrii familiei mele au fost testați pozitiv la Covid-19”. Aceasta este și mamă a doi copii.

“De atunci (…) am intrat în carantină și am fost testată negativ prin PCR pentru COVID miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Cu toate acestea, astăzi am fost testată pozitiv pentru COVID. Deși nu am mai avut contacte apropiate în persoană cu președintele sau cu membrii de rang înalt ai personalului de la Casa Albă de miercuri și am fost testat negativ timp de patru zile după acest ultim contact, dezvălui testul pozitiv de astăzi din abundență de transparență” precizează secretara de presă.

”Datorită vaccinului am avut doar simptome ușoare, ceea ce mi-a permis să continui să lucrez de acasă”, a mai adăugat secretara.

“Voi plănui să mă întorc personal la locul de muncă la încheierea carantinei de 10 zile în urma unui test rapid negativ, care este o cerință suplimentară a Casei Albe dincolo de orientările [Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor], luată din abundență de precauție”, spune Psaki.

Reguli stricte la Washington

Înainte de a părăsi Washington, angajații Casei Albe și alte persoane care călătoresc cu președintele au fost supuși zilnic la testele COVID-19 și au fost complet vaccinați. Din cauza cadrului restrâns și a călătoriilor frecvente pe care le implică munca lor, mai mulți oficiali au primit, de asemenea, injecții de rapel.

În cursul zilei de duminică, Departamentul pentru Controlul Bolilor a anunțat că în SUA fuseseră administrate 422.070.099 de doze de vaccinuri COVID-19, în creștere de la 420.657.683 de doze sâmbătă. Agenția a declarat că 221.520.153 de oameni și-au primit cel puțin o doză, iar 192.453.500 de oameni au fost vaccinați complet.