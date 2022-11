Jennifer Aniston, dezvăluiri despre perioada în care a încercat să rămână însărcinată: “A fost o călătorie dificilă”

Jennifer Aniston a vorbit despre perioada grea în care a încercat să rămână însărcinată. Actrița nu are copii, dar acum este resemnată cu acest lucru.

Jennifer Aniston a încercat ani buni să rămână însărcinată

Îndrăgita actriță a acordat recent un interviu publicației , pentru care a realizat și un pictorial. a vorbit despre încercarea de a avea un copil, care a durat mulți ani.

Jennifer Aniston a declarat că a încercat orice pentru a putea rămâne însărcinată, inclusiv fertilizarea in vitro, dar și metode naturale, cum ar fi ceaiurile chinezești. Celebra actriță a mai spus că nici nu s-a gândit să-și înghețe ovulele atunci când încă ar fi putut.

“A fost o călătorie dificilă care a durat mai mulți ani. (…) Au fost ani întregi în care s-au făcut speculații în privinţa mea. (…)

Am încercat și fertilizarea in vitro, am băut ceaiuri chinezești, le-am încercat pe toate. Și iată-mă azi. Am pierdut acel tren. (…)

Măcar dacă cineva mi-ar fi spus, cât eram în termen, să îmi îngheț ovulele, să-mi fac o favoare. Nu m-am gândit la asta și iată că astăzi mă trezesc că vaporul a plecat”, a dezvăluit actrița de la Hollywood pentru publicația citată.

Ani de zile, Jennifer Aniston a fost nevoită să suporte presiunea socială. De multe ori, vedeta a primit întrebări referitoare la motivul pentru care nu a adus un copil pe lume până acum.

Actrița s-a resemnat cu faptul că nu are copii

În cele din urmă, actrița de 53 de ani a acceptat situația. Aceasta s-a resemnat cu faptul că nu a putut rămâne însărcinată. Vedeta nu are regrete, ba chiar susține că se simte ușurată acum.

“Nu am regrete. Acum mă simt ușurată pentru că incertitudinea a dispărut. Nu trebuie să mă mai gândesc la asta, s-a terminat.”, a adăugat ea în cadrul aceluiași interviu.

Jennifer Aniston nu suportă presiunea pe care cei din jur o pun pe femeile care nu au copii, mai ales că și ea a fost în această situație. Astfel de decizii sunt personale, în opinia vedetei.

“Nu îmi place presiunea pe care oamenii o pun pe mine, pe femei, cum că ai eşuat ca femeie dacă nu ai procreat. Nu mi se pare corect.”, a spus actrița.

La 53 de ani, Jennifer Aniston a declarat că se simte foarte bine în pielea ei și că . Actrița are o siluetă de invidiat și este foarte apreciată pentru aspectul fizic.

Jennifer Aniston s-a luptat ani buni cu comentariile răutăcioase

Timp de un deceniu, Jennifer Aniston a interpretat unul dintre rolurile principale în sitcom-ul Friends, între 1994 și 2004, serial care i-a adus faima. Vedeta a recunoscut că era foarte concentrată pe carieră și nu s-a gândit că în viitor își va putea dori să se așeze la casa ei și să aibă copii.

Actrița s-a confruntat cu multe comentarii răutăcioase din cauza faptului că nu a avut niciun copil cu Brad Pitt, în cei cinci ani de căsnicie. Jennifer a negat zvonurile cum că Brad Pitt ar fi părăsit-o din cauza faptului că nu a rămas însărcinată cu el.

Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2000 – 2005. În anul în care au divorțat, Brad Pitt deja începuse relația cu Angelina Jolie.

Vedeta se lupta cu infertilitatea, iar tabloidele erau preocupate de viața ei privată. Jennifer Aniston a fost descrisă ca fiind egoistă și concentrată doar pe viața profesională, ceea ce nu e deloc adevărat.

“Printre altele, a existat acea poveste care m-a descris ca fiind egoistă, concentrată doar pe carieră, au existat zvonuri că soțul meu m-a părăsit din această cauză. Totul a fost o minciună.”, a mai mărturisit ea.