Jerry Gane se teme de falimentul lui Dinamo: “Dacă nu intră banii, se termină tot “

Jerry Gane a atenționat asupra faptului că Dinamo se poate confrunta cu un val de plecări în cazul în care salariile nu se vor plăti până în ianuarie. Reunirea dinamoviștilor este programată pe 3 ianuarie, însă atmosfera de la club este dominată de incertitudine, în condițiile în care jucătorii sunt neplătiți de ani de zile.

Antrenorul lui Dinamo a spus că a vorbit timp de 15 minute cu Pablo Cortacero după ședința de luni de la club. Gane spune că își dorește să rămână în continuare la club, chiar dacă situația financiară este una foarte dificilă.

Tehnicianul spunea că va fi foarte delicată reunirea dacă nu se vor plăti salariile. Jerry Gane spunea că Juan Camara și Tomas Mejias și-ar dori să rămână, însă totul depinde de bani, altfel situația riscă să degenereze:

Jerry Gane a stat de vorbă cu Pablo Cortacero: “Eram ca în filmul Nea Mărin Miliardar”

“M-am întâlnit dimineața cu Pablo Cortacero. Nu știam dacă vine sau nu. Eram ca în filmul Nea Mărin Miliardar când l-am văzut. Nu credeam. Am stat de vorbă 15 minute cu el. Când ai echipă, nu ai vacanță.

Trebuie să reglăm niște lucruri, este diferit în acest an. Vă pot spune că în acest moment nu am nicio confirmare sau o infirmare să nu rămân. Am un contract, am semnat pe 2 ani. Dar, ori râmâi unde ești dorit, ori pleci. Dar îmi doresc să rămân.

“Reunirea va fi delicată. Știu ce am simțit zilele acestea, știu ce discuții am avut cu ei”

Eu am o relație foarte bună cu cei din club. Cu domnul Eftimescu, cu membrii DDB, acum depinde. Aștept să văd ce se va întâmpla în aceste zile. Cortacero e patron, nu știu dacă va fi peste ani. Clubul trebuie să rămână al suporterilor.

Mă bucur că sunt aici și mă simt foarte bine. Reunirea va fi delicată. Știu ce am simțit zilele acestea, știu ce discuții am avut cu ei după meciul cu Academica. Dacă nu se vor plăti salarii până la reunire, nu știu câți vor reveni.

“Dacă nu se vor plăti salariile, va fi așa un val de plecări”

Cei care au decis să plece au alt statut, jucătorul român trebuie să apeleze la alte instanțe. Dar, chiar dacă revin, problema este mentală. Dacă nu se vor plăti salariile, va fi așa un val de plecări. Camara este împrumutat.

El și-ar dori să rămână pentru club sau suporteri. E un băiat de grup. Are mereu zâmbetul pe buze. Mi-a spus că depinde ce se va întâmpla cu situația financiară. Mejias mi-a spus că și-ar dori să rămână, dar depinde de plata salariilor.

“Dacă nu intră banii, se termină tot. Nu vreau să mă gândesc”

Îi mai avem pe Eșanu și Mitrovic. Eu am mai trecut prin situații similare, dar acolo se știa clar că nu veneau sau că se vor da niște bani. Nu erau promisiuni deșarte. Nu ne mințeam cum am fost noi aici.

Dacă nu intră banii, se termină tot. Nu vreau să mă gândesc că nu se va întâmpla ceva bun în aceste zile.”, a spus Gane la Radio Dinamo.