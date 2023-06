Joao Janeiro, explicații după despărțirea de FC U Craiova: „Este prima dată când mi se întâmplă! Știam riscul înainte să vin”

Joao Janeiro și FC U Craiova 1948 și-au spus adio după doar 18 zile de la prezentarea oficială a tehnicianului portughez lângă Adrian Mititelu. Antrenorul care avea misiunea să îi ducă pe olteni în play-off-ul din SuperLiga a mărturisit că și-a asumat un risc înainte să semneze cu oltenii.

Joao Janeiro rupe tăcera după despărțirea de FC U Craiova 1948: „Am auzit povești despre situații cu care s-au confruntat alți antrenori. Credeam că li se întâmplă doar altora”

chiar înaintea cantonamentului din Germania. Tehnicianul a ținut doar patru antrenamente la gruparea din Bănie, iar portughezul a venit cu explicații după despărțirea surprinzătoare cu formația lui Adrian Mititelu.

Joao Janeiro a dezvăluit că a auzit mai multe zvonuri despre situația de la FC U Craiova 1948 înainte să semneze cu „alb-albaștrii”, însă nu a crezut că poate avea probleme în Bănie. Acesta a mărturisit că este pentru prima dată în cariera sa când întâmpină o astfel de situație.

„Plec de la FCU Craiova 1948, așa cum am venit, cu capul sus. Ca antrenor, uneori aud povești despre situații cu care s-au confruntat alți antrenori. Lucruri despre care credeam că li se întâmplă doar altora. Este prima dată când mi se întâmplă asta.

Știam riscul înainte să vin. Ceea ce nu știam sunt lucruri pe care nu le voi exprima în acest moment. Repet, pentru presă, nu voi exprima unele lucruri în acest moment. Respect postul de presă și jurnaliști, dar cer intimitate. În 3 ligi diferite, „noi” am realizat competiții și promoții Europene de 4 ori fiecare, cu 2 titluri de campionat.

În medie, „noi” au crescut cu 62% valoarea transferurilor de jucători și vânzările pentru cluburi la un upgrade de +70%. Și acest lucru nu a fost cucerit doar pentru că, s-a realizat cu ore nesfârșite de studiu, muncă, atitudine. Nu i-am împărțit pe toți pentru a domni, eu sunt opusul, aglutinez”, a spus Joao Janeiro pe pagina de Facebook.

Joao Janeiro: „Am ales să vin pentru că am «cuvânt». Nu pot decât să mă învinovăţesc. A fost alegerea mea să vin și să opresc negocierile cu alte cluburi”

Portughezul a mărturisit că a renunțat la alte negocieri cu alte formații, deoarece și-a dat cuvântul față de Adrian Mititelu pentru a prelua FC U Craiova 1948. își asumă vina pentru alegerea făcută în această vară.

„Mi-am respectat întotdeauna contractul în 90% din cazuri înainte de a intra la Craiova (1 am plecat prin opțiune, un alt Club mi-a cumpărat clauza pentru a le alătura) și de 90% din cazuri cu oferta de prelungire. Am ales să vin pentru că am «cuvânt»

Au fost propuse și alte oportunități cu condiții mai bune în toate sensurile, dar am decis, ca întotdeauna, să mă «țin de cuvânt». E vina mea la sfârșitul zilei. Nu pot decât să mă învinovăţesc. A fost alegerea mea să vin și să opresc negocierile cu alte cluburi/proiecte”, a scris portughezul.

În finalul postării, Joao Janeiro le-a urat multă baftă oltenilor și a declarat că FC U Craiova 1948 are condiții pentru cupele europene și play-off. Tehnicianul a mărturisit că jucătorii l-au făcut să se simtă bine în scurtul timp petrecut la baza de pregătire din Bănie.

„Îi doresc succes Craiovei 1948, vor avea conditii sa ajungă în play-off si competitiile europene. Jucătorilor, care într-o perioadă scurtă de timp m-au făcut să mă simt bine, unde am creat o energie puternică împreună și suporterilor lor care urmăresc și susțin mereu echipa necondiționat, ceva a fost plantat în aceste zile și asta este partea bună.

Cel mai nebunesc lucru din fotbal este: nu renunți niciodată, continui să împingi. Noroc. Multumesc, Cu respect, JJ”, scrie Joao Janeiro după despărțirea de FC U Craiova 1948.