Val de ironii după plecarea lui Joao Janeiro de la FC U Craiova: „Nicio înfrângere în mandatul lui!” / „Săracul Napoli, nici la plajă nu a apucat să se întindă”

FC U Craiova 1948 a rămas fără antrenor înaintea cantonamentului din Germania, iar suporterii „alb-albaștrilor” cred într-o revenirea în Bănie a lui Nicolo Napoli. de la semnarea contractului cu formația lui Adrian Mititelu.

Tehnicianul portughez și FC U Craiova 1948 au reziliat de comun acord contractul valabil până la sfârșitul sezonului 20223-2024 din SuperLiga. Oltenii au anunțat că despărțirea s-a produs la solicitarea lui Joao Janeiro, din cauza unor problemelor personale.

Despărțirea de tehnicianul portughez i-a făcut pe suporterii „alb-albaștrilor” să creadă în al 10-lea mandat al lui Nicolo Napoli la FC U Craiova 1948. Fanii din Bănie și-ar dori să îl vadă pe Cristiano Bergodi pe banca formației lui Adrian Mititelu, însă nu cred că italianul va ajunge la grupare.

„Legenda spune că Nicolo Napoli nu a apucat să își împacheteze toate bagajele. Să privim partea plină a paharului, în mandatul lui nu avem nicio înfrângere. Respect, Jei-Jei!

Poate este un lucru bun, avem nevoie de un antrenor care știe campionatul! Bergodi ar fi o alegere grozavă, dar vrea mâini libere… Napoli? Sugestiv, dar nu cred că va accepta sau îl va numi Adrian Mititelu.

Tot are Napoli contract până pe 30 iunie, poate îl prelungește. Cred că a observat niște lucruri și a decis să nu se avânte în mocirlă. Atâta timp cât au întâietate fizioterapeuții și antrenorii secunzi, nu este loc de colaborare”, au scris suporterii după despărțirea de Joao Janeiro.

Nicolo Napoli s-a despărțit de FC U Craiova 1948 la sfârșitul sezonului din SuperLiga, iar suporterii îl văd deja ca favorit pentru postul de antrenor. Tehnicianul italian i-a condus spre olteni până în barajul pentru Conference League cu CFR Cluj, scor 0-1, și a câștigat play-out-ul cu gruparea din Bănie.

„Când a plecat Napoli am zis că vine la toamnă, m-am înșelat. Vine acum! Am căutat intempestiv în DEX, iar în fotbal înseamnă că: patronul nu poate să cumpere fotbaliștii care îi cere antrenorul! A, mai înseamnă și că posibil să se reîntoarcă Nicolo Napoli.

„Sincer vorbind, numirea lui a fost o greșeală. E mai bine că a plecat, eu aveam mari îndoieli că ar fi avut rezultate. Hai că de data asta chiar ne-ați surprins, ne așteptam după 3-5 etape încolo. Săracul Nicolo, nici la plajă nu a apucat să se întindă”, sunt comentariile pe care le-au lăsat suporterii după despărțirea dintre Joao Janeiro și FC U Craiova.

Joao Janeiro s-a despărțit de FC U Craiova 1948 după patru zile de la reunire! Ce spunea Adrian Mititelu la prezentarea portughezului

Adrian Mititelu l-a prezentat pe Joao Janeiro drept un tehnician ideal pentru , însă aventura portughezului în Bănie s-a terminat rapid. Finanțatorul „alb-albaștrilor” i-a oferit antrenorului un contract pe o durată de un an plus prelungiri pentru încă un sezon la începutul lunii iunie.

„Astăzi am onoarea să vi-l prezint pe Joao Janeiro, mai sunt și alte prenume la lungul lui nume portughez, dar pentru noi este JJ sau Jiji, Jiji nu Gigi. Vreau să vă anunț că am încheiat un contract pe un an plus un an, dar vreau să aveam o colaborare mai lungă.

Vreau să cred că de data asta ne găsim un antrenor potrivit pentru ceea ce ne dorim noi, un antrenor tânăr, bine pregătit profesional, care vorbește mai multe limbi străini și care cred că se va mula pe proiectul nostru. Are libertate, putere de decisie și un plan bine stabilit și sper să aibă și șansă”, spunea Adrian Mititelu.