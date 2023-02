Jorge, dezvăluiri neașteptate despre Remus Boroiu de la Survivor România. Ce i-a făcut Faimosul: ”Aveam pică pe el”

Jorge a reușit să dea cam tot ce a avut mai bun pe traseu, iar nu puțini sunt cei care se așteptau să îl vadă pe artist până aproape de marea finală. Din păcate însă, o simplă greșeală l-a costat eliminarea, astfel că Faimosul a revenit acasă mult mai devreme decât ar fi crezut.

Ce spune Jorge despre experiența Survivor România

Pentru Jorge, Survivor România a fost o experiență cu adevărat deosebită. Cel mai dificil, spune artistul a fost faptul că nu putea să vorbească cu familia sa, iar pe locul doi a fost lipsa independeței, lucru pe care acesta nu l-a mai trăit panică acum. În rest, spune el, s-a dezvoltat și de asemenea a primit și numeroase lecții importante.

Cu cine s-a înțeles cel mai bine Jorge la Survivor România? Într-un interviu acordat recent, artistul a vorbit despre câteva personaje care l-au surprins plăcut, în timp ce altele i-au oferit o stare cât se poate de bună. Faimosul povestește că s-a înțeles foarte bine cu Ștefania, dar și cu Carmen Grebenișan și Kamara.

Surpriza a fost însă Remus Boroiu, povestește Jorge. Deși avea o oarecare ”pică”pe Faimos, iata că experiența Survivor România l-a făcut să vadă lucrurile într-o manieră complet diferită, una chiar plăcută, după cum povestește chiar el.

Jorge susține că a avut niște discuții cu Remus Boroiu la Ferma, pe care nici acum nu le-a uitat. Astfel că, cei doi au început să vorbească din nou despre acest subiect, iar artistul recunoaște că supărarea nu i-a trecut de tot nici măcar în acel moment.

Jorge, dezvăluiri despre Remus Boroiu de la Survivor România

Ulterior însă, în cadrul competiției, cei doi au ajuns să vorbească ore bune, iar mai apoi au dat-o la pace. , Jorge are acum doar cuvinte de laudă la adresa Faimosului.

”Înainte de a intra în competiție, am avut niște discuții în Fermă, pentru că el se asociase cu oamenii care m-au trimis la Duel, așa că aveam o oarecare pică pe el. M-a întrebat dacă supărarea a trecut, dar undeva era acolo. Apoi, în competiție, Remus a fost unul dintre cei cu care am stat de vorbă o după amiază întreagă, am făcut pace”, a mărturisit Jorge, în interviu acordat pentru unica.ro.

După ce au discutat însă, Jorge și-a dat seama că Remus este un om extrem de calm și de asemenea, respectuos. Totodată, Faimosul a mai realizat atunci că nu există vorbe pe la spate, iar atitudinea lui s-a schimbat complet din acel moment.

”Mi-a plăcut modul lui de a discuta, calmul, respectul reciproc și am simțit că nu are niciun interes să vorbească pe la spate. M-am ferit de oamenii care spun ceva în față și apoi discută altceva.”, a mai povestit artistul, pentru , făcând referire la colegul său, Remus Boroiu.

Jorge spune că după întreaga experiență nu s-a lăsat intimidat nici măcar un moment și de asemenea, știa că în cazul în care cineva ar spunea ceva despre el, atunci ar prezenta versiunea sa, iar lucrurile s-ar fi redresat.