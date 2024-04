Jose Peseiro la Rapid? Andone a stat cu portughezul în hotel la Madrid și au vorbit de fotbalul românesc

și Ioan Andone s-a întâlnit și cu portughezul Jose Peseiro, cu care a depănat amintiri din perioada Rapid.

Întâlnire Ioan Andone – Jose Peseiro la Madrid. Ce șanse are portughezul să revină la Rapid

Ioan Andone a povestit cum a trăit cele două partide de lux din sferturile Champions League, dar a dezvăluit și amănunte de la întâlnirea cu portughezul Jose Peseiro, fost antrenor la Rapid în perioada când clubul era patronat de George Copos și de Fathi Taher.

ADVERTISEMENT

„În afară de meciuri, ai mai avut și alte întâlniri importante pe la Madrid?”, a fost întrebat Ioan Andone de Cristi Coste, moderatorul emisiune pe care o puteți viziona LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Da, îmi face plăcere să mă întâlnesc cu diverși oameni. Și la hotel, mă tot întâlnesc în ultimul timp cu Jose Peseiro. Și tot vorbim de perioada trecută, de ce face Rapidul… E liber de contract acum.

ADVERTISEMENT

Și tot ne aducem aminte de campionatul românesc, de ce jucători aveam la Rapid, ce calitate am avut. Îmi mai povestește de George Copos, de Fathi Taher, Dumnezeu să-l ierte!, de Costică Zotta. Am stat mult de povești cu el, mai ales că am locuit și în același hotel. Am mâncat și împreună într-o zi”, a spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

„Întâlnire «grea» la Madrid între Ioan Andone și Jose Peseiro… Nu ți-a povestit dacă l-a sunat Dan Șucu să preia Rapidul din vară?”, a aruncat „nada” moderatorul emisiunii pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

„Nu, nu, nu… Are alte planuri. Are multe naționale care îl vreau de prin Africa, mai are și niște oferte de la echipe din Golf. Mi-a zis că acum negociază și o să preia o echipă din vară”, este informația de ultimă oră oferită de Ioan Andone.

„Deci nu avem șanse să mai vedem un Peseiro la Rapid? I-a curățat de bani, i-a băgat în faliment. Ăsta e adevărul”, și-a adus aminte Cristi Coste de perioada, una de tristă amintire poate, când portughezul a antrenat echipa din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Un antrenor foarte bun, să știi… Un antrenor nu te curăță de bani, te curăță rezultatele. Dacă nu ajungi să ai performanțe, să atragi bani din cupele europene… Un antrenor nu te curăță, el vine și muncește, își pune în practică ideile, principiile, îți urcă valoarea jucătorilor. Deci asta îți face un antrenor, niciodată nu te curăță. Nu din cauza salariului unui antrenor se curăță un club. Niciodată!”, este verdictul clar al „Făcosului”.

„Sub ce aspect te curăță de bani… Probabil că a cerut niște jucători, în momentul ăla la Rapid erau niște jucători cu 25-30 de mii de euro pe lună, au fost aduși și au rămas aici. Și mulți dintrei ei au rămas acum solduri, de a trebuit domnul Șucu să plătească după doisprezece ani. Sub aspectul ăsta te poate curăța un antrenor”, este completarea făcută de Alin Buzărin, invitat permanent al emisiunii FANATIK SUPERLIGA, desapre perioada petrecută de Peseiro la Rapid.

Întâlnire Ioan Andone - Jose Peseiro la Madrid