Cine a distrus România U20! Italia U20 ne-a umilit cu o echipă plină de jucători din ligile inferioare

România U20 a suferit cea mai drastică înfrângere din scurta istorie a selecţionatei. La Sassuolo, tricolorii conduşi de Bogdan Lobonţ , la două luni după ce fusese călcată în picioare de reprezentativa Angliei U20.

Italienii au avut un prim “11” cu jucători veniţi din primele trei ligi ale Italiei, liga a patra a Franţei şi liga a doua a Olandei. De cealaltă parte, Bogdan Lobonţ a avut, la rândul lui, jucători din Liga 2, dar şi de la FCSB, Dinamo, Rapid sau Farul.

Ei au umilit România U20. Cine sunt jucătorii Italiei U20

Edoardo Bove şi Edoardo Vergani au fost singurii jucători din primul “11” al Italiei U20 care provin din Serie A. Primul este mijlocaş central şi a bifat 3 minute la AS Roma, în actualul sezon. Al doilea, atacant la Salernitana, a strâns doar 6 minute în prima ligă a Italiei.

ADVERTISEMENT

Alţi cinci jucători din primul “11” al Italiei U20 vin din Serie B: Christian Dalle Mura (Cremonese), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Andrea Papetti (Brescia), Semuel Pizzignacco (LR Vicenza) şi Tommaso Milanese (Alessandria). Cu excepţia lui Pizzignacco, portarul peninsularilor, toţi ceilalţi patru jucători din Serie B sunt împrumutaţi.

Federico Bergonzi şi Federico Bonini au prins primul “11” al Italiei U20 din postura de fotbalişti din Serie C. Primul a jucat 13 meciuri la Feralpisalo, în timp ce al doilea are doar 5 partide la AS Gubbio.

ADVERTISEMENT

Gaetano Oristanio, autor a două goluri în Italia U20 – România U20 7-0, este împrumutat de Inter Primavera la FC Volendam, echipă din liga a doua a Olandei. Franco Tongya este fotbalistul italienilor care vine din cel mai de jos eşalon, din liga a patra franceză, de la Marseille B.

Alessandro Bianco este singurul jucător din primul “11” al Italiei U20 care încă nu a debutat în fotbalul profesionist, fiind legitimat la Fiorentina Primavera.

ADVERTISEMENT

Edoardo Bove (AS Roma), Edoardo Vergani (Salernitana) şi Gaetano Oristanio (FC Volendam) au marcat câte o dublă în Italia U20 – România U20 7-0, iar pe lista marcatorilor s-a numărat şi Tommaso Milanese (Alessandria)

România U20 a avut jucători din primele două ligi

Din primul “11” al României U20, şase jucători au venit din Liga 1: Otto Hindrich (CFR Cluj), Deniz Giafer (Dinamo), Gabriel Buta (Farul), Ovidiu Perianu (FCSB), Ștefan Pănoiu (Rapid) şi Eduard Radaslavescu (Farul).

ADVERTISEMENT

Ceilalţi cinci jucători folosiţi de Bogdan Lobonţ, din primul minut, evoluează în Liga 2. Darius Grosu (Metaloglobus), Robert Sălceanu (Dunărea Călărași), Francisc Cristea (Poli Iaşi), Toni Suciu (CSC Şelimbăr) şi Robert Mustacă (Unirea Slobozia) vin din eşalonul secund.

România U20, trei victorii şi trei înfrângeri în Under 20 Elite League

România U20 a jucat, până în prezent, şase meciuri în Under 20 Elite League, iar selecţionata lui Bogdan Lobonţ a bifat trei victorii şi trei înfrângeri. Tricolorii lui Bogdan Lobonţ au învins Portugalia U20 (2-1), Cehia U20 (2-1) şi Polonia U20 (2-1).

ADVERTISEMENT

Toate cele trei înfrângeri suferite de România U20 : Anglia U20 (1-6), Germania U20 (0-4) şi Italia U20 (0-7).

În această competiţie, România U20 va mai juca un meci, în primăvara anului viitor, cu Norvegia U20. Turneul a fost înfiinţat în 2017, iar pe lista câştigătoarelor s-au numărat Germania (sezonul 2017-2018) şi Olanda (2018-2019). Stagiunea 2019-2020 a fost încheiată prematur din cauza pandemiei de coronavirus, iar cea din 2020-2021 nu s-a mai disputat.