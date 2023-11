Jucătorii CFR-ului, supăraţi după remiza cu U Cluj: “Mai slabi de atât n-am fost niciodată”

. “Şepcile roşii” au deschis scorul prin autogolul lui Kresic. În partea secundă, echipa lui Mandorlini a fost mai activă în atac şi a egalat prin Bîrligea, în minutul 66.

Jucătorii CFR-ului, supăraţi după remiza cu U Cluj: “Nu prea sunt mulţumit. Dar o să vină meciul cu Rapid”

În acest moment, în grupa B din Cupa României Betano U Cluj, CFR Cluj şi Rapid au câte patru puncte, iar în ultima etapă echipa din Gruia va juca o adevărată finală în Giuleşti.

Daniel Bîrligea a declarat la finalul meciului că CFR Cluj a început foarte prost confruntarea, spunând că nu este pe deplin mulţumit cu un punct, dar caificarea în sferturi se va disputa în Giuleşti:

“A fost un meci greu, un derby pe care îl simţi cu două săptămâni dinainte. Am început greu, am simţit şi presiunea. La început nu am jucat prea bine, ne-au luat prin surprindere. Nu prea sunt mulţumit. Dar o să vină meciul cu Rapid şi o să vedem.

Am venit proaspăt de pe bancă, am vrut să dau tot. E bine că am adus măcar un punct acasă. Atmosfera frumoasă, fiecare derby este frumos. N-avem ce să zicem. Aşteptăm următorul. Golul pentru atacant este foarte important.

Şi pentru mentalitate şi pentru echipă. Vreau să fac cât mai bine. O să fie o luptă pentru calificare cu Rapid. Miza este mare şi va fi un meci foarte important, cu siguranţă”, a spus Bîrligea la final.

Mogoş: “Mai slabi de atât n-am fost niciodată”

că prima repriză din derby-ul cu U Cluj a fost cea mai slabă de când este el la CFR Cluj şi că toată concentrarea se mută acum pe meciul cu Hermannstadt din campionat:

“Prima repriză am fost foarte slabi. Am intrat a doua repriză mai bine, dar a fost un meci greu. N-am reuşit să câştigăm, dar este bine că nu am pierdut. Mai slabi de atât n-am fost niciodată (n.r. ca în prima repriză).

Am încercat să dau gol, am mers în plonjon, Doamne ajută să fie data viitoare. Au avut şi ei o ocazie mare cu Nistor. În repriza a doua am jucat mai bine. Depindem doar de noi. O să vedem ce se întâmplă.

Avem meciul decisiv cu Rapid, vrem să câştigăm şi să mergem mai departe. Ne gândim la campionat, este foarte important. Sibiul este o echipă foarte bună”, a spus Vasile Mogoş la finalul meciului.