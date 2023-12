Jucătorii FCSB-ului, fericiți după victoria cu Poli Iași: „Un final de an perfect!”

Florinel Coman a reușit să înscrie o „dublă” și a vorbit la finalul meciului despre cât de bucuros este pentru că a reușit să-și ajute echipa, dar și despre cartonașul galben pe care l-a primit ușor, care nu îi va permite să joace în meciul cu UTA.

Jucătorii FCSB-ului, fericiți după victoria cu Poli Iași

Jucătorii FCSB-ului au fost fericiți după , scor 3-1, spunând că este o victorie meritată și că este important pentru că păstrează o distanță mare față de contracandidate:

„Am făcut un meci bun, știam că adversarii sunt buni pe contraatac, mă bucur că am reușit să revenim și că am înschis tabela. Am avut mulți colegi răciți, plecăm acum în vacanță cu capul sus.

Trebuie să ne refacem acum, nu a fost un început foarte bun pentru mine, mă bucur că mi-a dat Dumnezeu puterea să revin și să profit de șansa care mi-a fost oferită”.

„Trebuie să revin din vacanță la fel și după să trag tare în campionat. Cel mai important e să câștigăm medalia de campion, de-asta ne antrenăm, pentru asta ne luptăm”, a spus Alex Băluță.

„Un final de an perfect!”

„Un final de an perfect, cu o echipă arțăgoasă, care a făcut puncte. Am venit montați, am dat două goluri din penalty. Avem 11 puncte în avans, vom vedea ce va fi în meciul următor.

A fost un an frumos, bun, cu de toate. Vom lua o pauză, titlul e obiectivul nostru, mergem pe drumul pe care ni l-am făcut și mergem cu încredere să câștigăm tot”, a .

„Am făcut un meci bun din nou, am intrat bine în meci, ne bucurăm că am plecat cu o victorie de pe terenul lui Poli Iași. Mă gândeam să nu ne facem meciul greu, dar am jucat foarte bine și meritam victoria.

Tot timpul dacă te gândești la ce e mai rău, sunt șanse să se întâmple, e bine că nu ne-am încurcat. Puteam avea mult mai multe puncte, am dat cu piciorul la câteva oportunități.

Să sperăm că mâine și poimâine se vor mai încurca echipele. Anul trecut am ratat campionatul la mustață, anul ăsta am început bine față de anii trecuți și vrem să câștigăm campionatul”, a mai spus Darius Olaru.