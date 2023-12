Florinel Coman, încă un cartonaş galben intenţionat?! Episod uluitor în meciul Poli Iaşi – FCSB

Concret, în minutul 73 al confruntării, Florinel Coman a primit un cartonaș galben pentru că a lovit mingea, în momentul în care se afla în afara terenului și trebuia să aștepte semnul arbitrului Iulian Călin pentru a intra din nou, iar el nu îl primise.

Florinel Coman, încă un cartonaş galben intenţionat?!

, de această dată a făcut un gest necugetat în partida cu Poli Iași, motiv pentru care va rata confruntarea cu UTA, însă va fi apt pentru meciul cu Universitatea Craiova.

În minutul 73, Florinel Coman se afla la marginea terenului și aștepta să fie lăsat să intre pe teren de către arbitrul Iulian Călin. O minge a respinsă a venit înspre el, moment în care a dat cu piciorul în minge.

Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul galben, iar Florinel Coman i-a făcut semn că știe pentru ce primește cartonașul galben și îl acceptă, chiar dacă asta înseamnă că va rata meciul cu UTA.

Florinel Coman și-a prezentat scuzele după eliminarea din meciul cu Oțelul Galați

la meciul pierdut cu Oțelul Galați, scor 0-2, iar după gestul urât pe care l-a făcut la adresa arbitrului, acesta și-a prezentat scuzele la finalul meciului cu CFR Cluj, scor 1-1:

„Un meci foarte frumos, un meci bun. Am luat acel gol pe o greșeală, dar se întâmplă, nu e nicio problemă. M-am înțeles perfect cu Darius (n.r. – Olaru), am dat gol și ăsta a fost meciul. Nici nu au fost nervi, a fost totul super. S-a anulat golul, nu știu ce a fost, dar nu am ce să spun.

Îmi cer scuze pentru ce am făcut meciul trecut, îmi prezint scuzele domnului Bîrsan (n.r. – arbitrul Marcel Bîrsan) și îmi promit mie că nu voi mai face niciodată așa ceva. S-a văzut urât, mi-a fost rușine, îmi pare rău, o spun cu toată sinceritatea, nu se va mai întâmpla. O să mă vedeți doar ca la acest meci, nu voi mai comenta nimic”.

„Am prins un șut foarte bun, din păcate nu a fost gol. Felicit CFR-ul pentru un meci foarte bun, nu i-am văzut de mult să joace așa de frumos. Mai sunt două meciuri foarte grele, trebuie să fim montați și să câștigăm”, a mai spus Florinel Coman.