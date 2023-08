Jucătorii lui Dinamo, în extaz după victoria cu FC Voluntari: ”Pe teren nu avem mamă și tată”

Elevii lui Ovidiu Burcă după un meci nebun. Ilfovenii au condus cu 1-0, după ce Matricardi a marcat în minutul 18.

Jucătorii lui Dinamo exultă după victoria de la Voluntari: „Nu avem mamă, nu avem tată!”

, iar Costin își ducea echipa în avantaj în minutul 46. Nemec egala pentru FC Voluntari în minutul 80, dar Larrucea stabilea scorul final, 3-2, în minutul 87. La ultima fază a meciului, Sigurjonsson a ratat un penalty.

În urma acestui rezultat, elevii lui Ovidiu Burcă ajung la a doua victorie consecutivă în SuperLigă, după cea cu FC Botoșani de etapa trecută.

Cristian Costin, jucător transferat de Dinamo direct de la FC Voluntari, spune că nu a fost un meci special pentru el pentru că pe teren, trebuie să se departă de prieteniile pe care le are cu anumiți jucători.

”A fost o partidă grea. Am avut puțină șansă la final, dar per total cred că am dominat și am înscris 3 goluri, ceea ce nu e ușor pe terenul celor de la Voluntari.

Nu a fost un meci special pentru mine, am prieteni aici, în afara terenului putem să stăm, să bem ceva, dar pe teren nu avem mamă, nu avem tată.

Era prea repede să vorbim și de retrogradare și de play-off, trebuie să luăm meci cu meci. Mie-mi plac ideile lui Mister. Simți că joci un fotbal diferit de ce am mai întâlnit în campionat. Îmi face plăcere și cred că ne avantajează stilul acesta”, a spus Costin, după meciul cu FC Voluntari.

„Am făcut un meci bun. Nu ştiu dacă eu am înscris sau dacă Patriche a marcat. El a zis că nu. La penalty, a dat pe lângă poartă şi e bine că nu amarcat. Continuăm cu jocul nostru, să jucăm în stilul nostru. O bere sau două ar fi ok, dacă îmi dau colegii”, a spus și Gorka Larrucea.

Etapa viitoare, Dinamo primește vizita lui Petrolul Ploiești, pe Arcul de Triumf. Universitatea Craiova, FCSB și Sepsi OSK sunt singurele echipe ce au reușit să o învingă pe Dinamo, în acest sezon. Obiectivul elevilor lui Ovidiu Burcă este salvarea de la retrogradare.