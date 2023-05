Jucătorii lui Farul, încredere maximă după 7-2 cu Rapid: „Tot sezonul a fost o demonstrație de forță”

și le-a aplicat cea mai drastică înfrângere din acest sezon din SuperLiga. Denis Alibec, Tudor Băluți și Louis Munteanu au marcat pe bandă rulantă și se gândesc la echipa națională.

Tudor Băluți și Louis Munteanu, euforici după Farul – Rapid 7-2: „A fost o seară magică”

Tudor Băluță a reușit prima „dublă” din carieră încă din prima repriză a . Mijlocașul a fost surprins și el de proporțiile scorului: „Nici nu sunt prea multe de spus după un astfel de scor. Am dominat meciul cap-coadă și am avut multe ocazii. Am simțit în teren că e meciul nostru. Mă bucur că am dat și eu două goluri și pentru Denis și Louis. Un meci extraordinar”.

Jucătorul a explicat pofta ofensivă ieșită din comun de la ultimele partide: „Mereu mi-a plăcut să atac ori de câte ori am avut ocazia. Acum pot să ajut echipa și asta e cel mai important și sper să câștigăm titlul. Nu cred că a fost cale liberă, cred că noi am știut să ne creem oportunitățile din care să înscriem. Când punem în practică ce facem la antrenament cred că nimeni nu ne poate sta în cale”.

„Marinarii” au reușit în sfârșit să finalizeze și din momente de joc statice: „Zicem mereu că vrem să dăm și noi un gol din corner sau din fază fixă. Luăm fiecare meci în parte și nu vrem nimic mai mult. Nu cred că trebuie să ne facem calcule sau să ne gândim prea mult”.

Băluță consideră că Farul a arătat meci de meci că merită să fie campioana României: „Tot sezonul a fost pentru noi o demonstrație de forță. Am arătat foarte bine și sperăm să o ținem așa până la final”.

Louis Munteanu, conștient de miza meciului cu U Craiova: „Dacă vom câștiga cred că suntem favoriți la titlu”

Louis Munteanu a reușit și el o „dublă” cu Rapid: „A fost o seară magică. Suntem fericiți pentru această victorie și sincer nu ne așteptam la un scor atât de mare. Am dat un gol rapid, după am făcut presiune foarte mare, ei au greșit pe asta suntem buni”.

Atacantul este conștient că nu trebuie să se îmbată cu apă rece după victoria la scor în fața Rapidului: „Sunt fericit pentru goluri, dar importantă este victoria și că am rămas acolo sus. Acum nu trebuie să o luăm în partea cealaltă că am dat șapte goluri.

E în continuare o luptă deschisă, dar dacă vom câștiga la Craiova, cred că suntem favoriți la titlu în ultimele două meciuri. Sunt bine, nu e o accidentare gravă”, a mai spus Louis Munteanu, la .