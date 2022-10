Jucătorii lui CFR Cluj nu sunt mulțumiți cu egalul obținut la Arad: „Vom încerca să fim mai buni data viitoare”

CFR Cluj a ajuns la cinci meciuri fără înfrângere, dar . Chiar dacă a avut, din minutul 74, superioritate numerică. Astfel că a urcat pe locul 3 în ierarhie, la 8 puncte de liderul Farul. Însă cu două meciuri mai puțin disputate. După meci, trei dintre stanierii campioanei au vorbit despre ghinion și despre dorința de a continua seria de jocuri fără eșec.

”Nu sunt fericit, pentru că nu am câștigat”, a recunoscut Boateng

Nana Boateng a marcat unicul gol al echipei lui Dan Petrescu, cu o lovitură de cap spectaculoasă, în minutul 32. Din nou după o fază fixă, specialitatea campioanei.

A fost prima reușită pentru Boateng în acest sezon și a patra pentru mijlocașul ghanez în tricoul lui CFR Cluj. Evident, un motiv de satisfacție pentru jucător, care, însă, spune că nu este pe deplin mulțumit. Pentru că își dorea victoria.

”Sunt bucuros pentru că am marcat, dar nu sunt fericit pentru că nu am câștigat. Dar am luat un punct și mergem mai departe. Sunt multe meciuri de jucat și mă bucur să evoluez și să am un rol activ”, a spus Boateng.

În opinia sa, CFR Cluj are un lot capabil să facă ritmului infernal, cu jocuri la interval de trei-patru zile. ”Lotul este foarte bun acum și cred că suntem pregătiți să facem față pe mai multe fronturi”, a conchis Boateng.

”Vom încerca să fim mai buni data viitoare”, spune Scuffet

Portarul Simone Scuffet a recunoscut că nu este mulțumit pentru că echipa a primit gol după o fază fixă. Capitol la care s-au pregătit inclusiv în ziua meciului.

Dar este mulțumit că echipa își continuă seria de jocuri fără înfrângere. Și speră ca și joi, contra Slaviei Praga, să bifeze un nou rezultat pozitiv.

”Într-un meci precum cel de astăzi se poate întâmpla orice. Trebuie să folosim lucrurile bune pe care le-am realizat în această partidă pentru jocurile următoare. Mai ales că joi avem din nou un meci foarte important.

Am lucrat azi dimineață la fazele fixe, bineînțeles că ne doream să nu primim gol, și nu dintr-o astfel de fază. Dar așa este fotbalul.

Astfel de momente, în care intervine ghinionul, se mai întâmplă, așa cum a fost cazul și astăzi, cu un autogol. Vom încerca să fim mai buni data viitoare”, a spus Scuffet.

În ceea ce privește seria pozitivă din campionat, dar și , care i-a adus titlul de jucătorul săptămânii în competiția amintită, Scuffet spune că este important ca echipa să se mențină pe aceeași linie.

”Este important să câștigi totul, iar când nu pierzi atâta vreme este bine să te menții așa și să nu închei această serie. Evident, vom încerca să prelungim această perioadă de invincibilitate.

Trebuie să muncim și să fim într-o formă bună. Pentru a putea să o învingem pe Slavia și acasă trebuie ca fiecare dintre noi să fie într-o zi foarte bună”, a concluzionat Scuffet.

”Este greu să joci aici”

Introdus pe teren în locul lui Deac, Roger, jucător venit la Cluj tocmai de la UTA, spune că jocurile disputate la Arad sunt mereu dificile, formația locală fiind extrem de determinată atunci când beneficiază de sprijinul publicului.

”Este greu să joci aici. Spectatorii impulsionează echipa”, spune Roger. Care, ca și Boateng, a vorbit despre rotația jucătorilor în trupa lui Petrescu.

”Avem o mulțime de jucători. Și, uneori este nevoie de aceste schimbări în efectiv. Toți trebuie să beneficieze de șansa de a evolua.

Iar atunci când intru, încerc să arăt cea mai bună variantă a mea. Îmi doresc să mă pregătesc cât mai bine și să-mi ajut echipa atunci când sunt folosit”, a concluzionat brazilianul.