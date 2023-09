Jucătorii lui Sepsi, şocaţi de înfrângerea cu FCSB: “Niciodată nu am arătat aşa slab!”

FCSB a câştigat cu 5-2 meciul cu Sepsi, unul dintre cele mai spectaculoase confruntări din această ediţie de campionat. , dar au mai încasat două goluri de la Tavi Popescu şi Djokovic, care au închis meciul.

Roland Niczuly: “Nu cred că am arătat aşa slab niciodată la această echipă”

Roland Niczuly a declarat după meci că este cel mai slab meci al lui Sepsi de la promovarea în prima ligă. Portarul covăsnenilor şi-a găsit greu cuvintele după acest eşec:

“Este greu să îmi găsesc cuvintele după acest meci şi nu aş vrea să vorbesc prea mult la cald. Trebuie să trecem peste acest moment. Suntem deţinătoarea Cupei şi trebuie să arătăm o altă faţă la Hermannstadt.

Trebuie să acceptăm realitatea. Trebuie să ştii să şi pierzi în viaţă. Au avut cinci ocazii, ne-au dat cinci goluri. Au o calitate extraordinară în atac. Nu ne-a mers nimic azi. Nu cred că am arătat aşa slab niciodată la această echipă.

Am mai luat o dată la Botoşani cinci goluri, dar nimeni nu a marcat atât cu noi de atunci. A fost un meci de uitat. Este de nepermis să luăm aşa repede goluri. Şi la Craiova şi aici.

Trebuie să corectăm lucrurile şi nu trebuie să ne căutăm scuze. Trebuie să ne asumăm acest lucru”, a spus Roland Niczuly după meci.

Cosmin Matei: “La golul patru al lor, era deja clar. Ne-a tăiat elanul şi a fost dificil”

Cosmin Matei a spus că după golul patru marcat de FCSB, covăsnenii au căzut din toate punctele de vedere. Mijlocaşul a declarat că pentru orice echipă ar fi foarte dificil :

“Este o înfrângere dureroasă. O diferenţă mare de scor. Am încercat să revenim în joc, să egalăm. Din păcate nu am reuşit şi s-a terminat cum s-a terminat. Am început de la 0-2.

Au fost două goluri de calitate din partea lor. Am încercat să revenim, să intrăm în joc. Mental, este dificil să îţi impui jocul. Am început bine în repriza a doua. Nu a fost suficient să obţinem un rezultat bun.

La golul patru al lor, era deja clar. Ne-a tăiat elanul şi a fost dificil. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem o analiză”, a spus Matei la final.