Jucătorii Rapidului, triști după egalul cu UTA: „Nu putem lua goluri atât de ușor!”

, dar de fiecare dată adversarii, , au reușit să revină. Rapid poate încheia etapa la nouă puncte de liderul FCSB, dacă aceștia își câștigă meciurile.

Claudiu Petrila, supărat după UTA – Rapid 2-2

Claudiu Petrila nu a fost mulțumit de rezultatul de la Oradea. El pune că echipa sa a pierdut două puncte în acest duel și crede că cele două goluri luate de echipa sa au fost luate prea ușor.

”A fost un meci greu, am condus de două ori. Am pierdut două puncte foarte importante. Asta e, a trecut, trebuie să ne gândim la meciul cu Craiova.

Nu știu dacă au făcut ei un meci foarte bun, noi trebuia să jucăm mai bine, nu putem să luăm goluri atât de ușor. Eu sunt foarte trist, dar ăsta e fotbalul. Am marcat, ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să ținem de rezultat”, a spus Petrila.

S-a simțit lipsa lui Rrahmani?

Funsho Bamgboye, jucătorul de 24 de ani din atacul Rapidului, spune că s-a simțit absența lui Rrahmani la acest meci. El spune că jucătorii accidentați sunt o problemă.

”Nu am reușit să câștigăm. Nu a fost suficient. Nu a fost un meci ușor. Am avut impresia că putem conduce. Am controlat meciul. Suntem destul de dezamăgiți cu acest rezultat. În fotbal nimeni nu vrea să piardă. Ne așteptam la un meci greu.

Este dezamăgire. Nu este suficient pentru Rapid. Trebuia să luăm cele trei puncte. Am încercat să luăm cele trei puncte, dar nu am reușit. Avem probleme cu jucătorii accidentați. Am fi fost mult mai puternici cu Rrahmani”, a spus Funsho.

Rapid a deschis scorul prin Funcho, care a dat gol în minutul 12, din pasa lui Petrila. Șapte minute mai târziu, Pop egala pentru UTA. Rapid revenea în avantaj prin același Funcho, chiar înaintea pauzei.

Egalaraea a venit din piciorul atacantului plecat de la Rapid în această vară, Luckassen, care a debutat cu gol sub comanda lui Mircea Rednic. Ultima oară, acesta juca în celebrul FCSB – Rapid 1-5 din ultima etapă a sezonului precedent.

Rapid este pe locul trei în prima ligă, cu 23 de puncte, în timp ce UTA este pe locul 14, primul de peste cele de retrogradare directă, cu 11 puncte adunate în 12 meciuri jucate.