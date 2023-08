Jucătorii Universității Craiova, după victoria cu Hermannstadt: „Mister știe ce ne lipsește”

Fotbaliștii oltenilor simt că sunt pe un drum bun și vor să continue să câștige cât mai multe meciuri pentru a putea visa în continuare la obiectivul de a câștiga campionatul.

Jucătorii Universității Craiova, încrezători după victoria cu Hermannstadt

Jucătorii Universității Craiova sunt încrezători după , scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de către Andrei Ivan în minutul 15 din penalty-ul scos de Alexandru Mitriță.

„Important e că am luat cele trei puncte, suntem bucuroși de victorie. Prima repriză am dominat-o, în a doua parte am suferit mai mult. Important e să joc bine și să-mi ajut echipa.

Nu e vorba despre o dependență, nu e ceva tactic să jucăm pe mine, așa a fost, jocul a ajuns în partea stângă și de-acolo e normal că s-au făcut mai multe acțiuni.

Nu aștept neapărat golurile, nu sunt importante pentru mine în acest moment, îmi doresc să dau pase decisive și să ajut echipa. Portarul ne-a salvat, căzusem pe final, dar important e că am câștigat.

Sper să jucăm bine 90 de minute cap-coadă! E foarte important pentru România, le doresc tuturor echipelor din Conference League baftă și să ajungă acolo”, a spus Alexandru Mitriță.

„Un meci greu pentru noi!”

„Un meci greu pentru noi, chiar dacă am dominat. Ne-am creat multe ocazii și sperăm să marcăm mai mult de la următoarele meciuri. Am avut acțiuni unde puteam să înscriu, dar n-a fost să fie.

Îi mulțumim lui Popescu că ne-a salvat! Contează că am reușit să câștigăm. Mai avem meciuri, mister știe ce ne lipsește și o să fim mai buni”, a .

„M-a durut cel mai mult că n-am putut să-mi ajut echipa pe teren și mi-a lipsit să joc meciuri. Am vorbit înainte de meci cu mister și mi-a spus că voi juca 25-30 de minute și de la următorul meci să joc ceva mai mult.

Mă bucur că Popescu ne-a scos și datorită lui am luat aceste trei puncte, îmi pare rău că nu am putut marca la faza următoare și să-mi ajut echipa.

„Îmi doresc să nu mai am nicio accidentare, să fiu sănătos și așa voi fi la cea mai bună formă a mea. Nu vorbesc despre campionat acum, ne dorim să luăm fiecare meci în parte și să câștigăm”, a mai spus și Ștefan Baiaram.