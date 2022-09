Jucătorul care și-a reziliat contractul cu FC U Craiova, prezentat la noua echipă: „Mulțumesc celor care au avut încredere în mine”

Atacantul în vârstă de 28 de ani și-a găsit rapid echipă, . Fostul jucător al oltenilor, Claudiu Bălan, a semnat un contract valabil două sezoane cu formația din prima ligă din Grecia, PAS Giannina.

Claudiu Bălan a semnat cu PAS Giannina, după despărțirea de FC U Craiova 1948: „Începe un nou capitol pentru mine”

Fostul vârf al lui FC U Craiova 1948, Claudiu Bălan, a semnat cu echipa din prima ligă elenă, PAS Giannina. În sezonul trecut, formația din Grecia a terminat pe locul opt în sezonul regulat, iar în play-out a ocupat poziția a treia.

Claudiu Bălan a postat o poză împreună cu impresarul său, Florin Manea, în momentul în care semna contractul cu PAS Giannina. Acesta a ținut să mulțumească tuturor persoanelor care l-au susținut de-a lungul carierei și clubului FC U Craiova 1948.

„Începe un nou capitol pentru mine la PAS Giannina. Vreau să îi multumesc sincer echipei FC Universitatea Craiova 1948 pentru toate momentele frumoase petrecute împreuna în acești ani ,va ramane mereu în inima mea, vă doresc multă bafta în continuare! Multumesc celor care m-au susținut si au avut încredere în mine si in momentele mai grele!”, a transmis Claudiu Bălan.

La rândul lor, suporterii oltenilor au luat cu asalt rubrica de comentarii și i-au urat succes la PAS Giannina: „Chiar dacă uneori am spart câteva plasme și am fost supărat pe tine, nu am uitat ce ai făcut pentru această echipă. Succes în noul tău vis/ Claudiu îți dorim tot binele din lume și mult succes în ce vei face”



Adrian Mititelu Jr, mesaj emoționant pentru Claudiu Bălan dup despărțirea de FC U Craiova 1948: „Merită respectul întregii suflări alb-albastre”

La scurt timp după ce Claudiu Bălan s-a despărțit de FC U Craiova 1948, Cei doi se știu încă din copilărie și am evoluat împreună la formația din Bănie.

„Claudiu Bălan a devenit în scurt timp stâlpul acestui club greu încercat. A fost golgheterului echipei în fiecare sezon până la revenirea echipei în Liga I. A marcat 62 de goluri în Liga a IV-a. A marcat 44 de goluri în cele două sezoane de Liga a III-a. A marcat 12 goluri în Liga a II-a. A marcat 8 goluri în primul sau sezon de Liga I.

Merită respectul întregii suflări alb-albastre pentru ce a realizat acest jucător, care în 2017 evolua la 23 de ani în Liga a IV-a. Epictet spunea: «Când îți merge bine, nu poți respira de prieteni; la greu, rămâi singur».

Claudiu nu a lăsat acest club singur și a fost partizanul ce a ajutat la reclădirea lui din temelii. În perioada când Leul a trebuit să devina Phoenix, Claudiu Bălan a fost omul care ne trebuia”, i-a transmis Adrian Mititelu Jr, după despărțirea de FC U Craiova 1948.