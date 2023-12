FCSB , scor 0-2 în Bănie. Damjan Djokovic a fost integralist în meciul contra oltenilor, însă prestația mijlocașului croat a fost ștearsă. Bănel Nicoliță l-a criticat dur pe jucătorul adus în vară de lider.

Jucătorul cu 20.000 de euro lunar la FCSB, desființat de Bănel Nicoliță: „A atins mingea de 3 ori! Incredibil!”

, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul croat a început titular în formația „roș-albastră”, însă și-a pierdut treptat locul în primul „11”.

ADVERTISEMENT

La meciul de cupă cu FC U Craiova, Djokovic a fost integralist, însă nu a ieșit în evidență. Bănel Nicoliță a criticat în termeni duri prestația mijlocașului care are un salariu de 20.000 de euro lunar la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mai mult decât atât, Djokovic a primit 100.000 de euro la semnătură din partea lui Becali.

„V-a plăcut atitudinea jucătorilor din prima repriză? Djokovic a atins mingea de trei ori. Incredibil! De trei ori a atins mingea, nu există așa ceva! Un fotbalist care a scris istorie în România și unul dintre cei mai buni mijlocași să joci așa și să ajungi să atingi mingea de 3 ori într-o repriză.

ADVERTISEMENT

„Ori nu mai vrea să joace, ori vrea să plece”

„Mi se pare incredibil. Sunt două chestii aici. Ori nu mai vrea să mai joace, ori vrea să plece. Du-te, mă, tată! E chestia că nu a atins mingea. Nu am nimic cu el. L-am lăudat tot timpul, când mi-a plăcut, mi-a plăcut. La vârsta lui n-are cum să fie blocat. Nu e vorba de blocaje”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Ulterior, Bănel Nicoliță a dezvăluit cum s-a integrat în echipa de start a „roș-albaștrilor”. Fostul fotbalist s-a luptat pentru un loc de titular cu Florentin Dumitru, Daniel Oprița sau Laurențiu Diniță.

ADVERTISEMENT

„Când am venit la FCSB primele trei meciuri nu am jucat. Am jucat în a doua repriză a meciului cu Rapid. Știți cine era pe post cu mine? Florentin Dumitru, Oprița, Diniță. Ce șanse aveam să joc vreodată în fața lor. Doar să mănânc din ei în momentul în care primesc șanse să joc. Să le demonstrez că pot să joc în fața lor.

Aia am făcut cu Rapid în Ghencea. A fost 0-0. Din momentul acela, eu n-am mai ieșit din echipă. Am intrat a doua repriză în locul lui Florentin Dumitru și nu m-a mai scos. E vorba de șansă”, a mai spus Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, doar pe site-ul exclusivităților FANATIK.RO. În premieră, emisiunea va putea fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK.RO. și pagina de facebook Horia Ivanovici, unde vor apărea cele mai tari momente din emisiune.

Jucătorul cu 20.000 de euro lunar la FCSB, desființat de Bănel Nicoliță: „A atins mingea de 3 ori”