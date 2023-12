Jucătorul de la FCSB propus Rapidului de Marius Șumudică: ”Cea mai bună mutare!”

Concret, antrenorul crede că Rapid ar da lovitura dacă l-ar aduce acum pe Damjan Djokovic, fotbalist anunțat că e liber să-și caute echipă alături de Dorin Rotariu și Cristian Ganea. Tehnicianul celor de la Gaziantep a mărturisit că a discutat cu mijlocașul croat și l-a sfătuit să meargă în Giulești în acest mercato.

Jucătorul de la FCSB propus Rapidului de Marius Șumudică

Damjan Djokovic nu va mai juca la FCSB, dar nici la rivala Dinamo. Asta, după ce fotbalistul în vârstă de 33 de ani a spus ”pas” ofertei dinamoviștilor, club aflat cu un picior în liga secundă. Totodată, Marius Șumudică a anunțat că și-ar fi dorit să-l transfere ”în secunda doi” pe Djokovic la Gaziantep, în Turcia, însă momentan nu poate face această mutare.

ADVERTISEMENT

, pentru că încă un jucător străin nu ar avea loc în echipa pregătită de Marius Șumudică. Chiar și așa, antrenorul e de părere că Djokovic ar fi peste toți mijlocașii centrali de la Rapid și îi sfătuiește pe giuleșteni să îl transfere de urgență pe croat.

”Ar fi cea mai bună mutare pentru Rapid. Este peste toţi mijlocaşii centrali pe care îi are Rapid. Unde ei au suferit pe zona centrală, e un jucător care poate să ajungă la finalizare, ţine la tăvăleală, mă refer la presiunea publicului. Am vorbit cu el ieri la telefon, era o discuţie legată de Turcia, că Gaziantep era interesată de el. L-aş fi luat mâine, dar nu pot, acolo trebuie să joc cu un turc, nu pot să joc cu el.

ADVERTISEMENT

Nu l-aş fi luat să-l ţin pe bancă, merită să joace, merita mai multe şanse. Mă întreba despre viitor, avem o relaţie bună, m-a întrebat şi de Rapid. N-am putut decât să-i vorbesc la superlativ, e locul care i s-ar potrivi cel mai bine. Cât a jucat Djokovic la FCSB, îl confundăm cu vreun stelist sau FCSB-ist? Despre ce vorbim… Din păcate, Djokovic nu a avut prea multe şanse”, a declarat Marius Şumudică potrivit Digisport.

Damjan Djokovic nu a fost interesat de oferta lui Dinamo

Dorit cu insistență de Dinamo, Damjan Djokovic a discutat inclusiv cu antrenorul croat Zeljko Kopic și i-a transmis acestuia că nu are niciun interes să joace în play-out sau, și mai rău, să retrogradeze în liga secundă din românia. ”A discutat și antrenorul cu Djokovic, ei sunt vecini la Zagreb, stau pe aceeași stradă, dar Damjan nu vrea să joace în play-out…”, a dezvăluit antrenorul cu portarii Alessandro Caparco, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

era ferm convins că a făcut alegerea corectă și că va avea parte de o experiență reușită în tricoul roș-albastru. Din păcate pentru fotbalist, realitatea l-a contrazis, iar acum croatul este în căutarea unei echipe care să-i ofere un statut de titular incontestabil.

“Venirea la FCSB reprezintă o provocare pentru mine, dar și pentru club. Am experiență în România, am jucat aproape cinci ani de zile, cred că știu ce înseamnă să câștigi meciuri, campionate. Sper să ajut echipa cu experiența mea personală, să ajungem unde trebuie după atâția ani. După niște ani în care, să spunem așa, am tras de mine și m-am uitat, poate mai mult, la aspectul financiar.

ADVERTISEMENT

Aveam chef de sentimentul de a lupta pentru ceva, am venit la locul potrivit, într-un loc în care nu s-a mai câștigat ceva de mult timp, iar potențialul este enorm. Am jucat de multe ori împotriva FCSB și mereu a fost un stadion plin, un stadion extraordinar de greu pentru adversari. M-a atras și ideea aceasta“, declara fotbalistul în momentul în care semna cu actualul lider din SuperLigă.